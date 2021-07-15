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على بعد 12 كيلومترًا.. "البريه" يلتقط صورًا لمدينة الرياض الخضراء

على بعد 12 كيلو مترًا، التقط المصور "عبدالرحمن بن سعد البريه" صورًا لأشجار ونخيل مدينة الرياض يظهر بها مركز الملك عبدالله المالي.

وقال "البريه" عبر حسابه في "تويتر": "الجو كان متوسط الوضوح، وخرجت بهذه الصور المتواضعة، ولله الحمد"، مضيفًا: "بأهلها ونخيلها؛ الرياض حلوة".

الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على بعد 12 كيلومترًا.. "البريه" يلتقط صورًا لمدينة الرياض الخضراء
سبق

على بعد 12 كيلو مترًا، التقط المصور "عبدالرحمن بن سعد البريه" صورًا لأشجار ونخيل مدينة الرياض يظهر بها مركز الملك عبدالله المالي.

وقال "البريه" عبر حسابه في "تويتر": "الجو كان متوسط الوضوح، وخرجت بهذه الصور المتواضعة، ولله الحمد"، مضيفًا: "بأهلها ونخيلها؛ الرياض حلوة".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
09:28 PM

على بعد 12 كيلومترًا.. "البريه" يلتقط صورًا لمدينة الرياض الخضراء

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مهنا التميمي - الرياض
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5,542

على بعد 12 كيلو مترًا، التقط المصور "عبدالرحمن بن سعد البريه" صورًا لأشجار ونخيل مدينة الرياض يظهر بها مركز الملك عبدالله المالي.

وقال "البريه" عبر حسابه في "تويتر": "الجو كان متوسط الوضوح، وخرجت بهذه الصور المتواضعة، ولله الحمد"، مضيفًا: "بأهلها ونخيلها؛ الرياض حلوة".

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