على بعد 12 كيلو مترًا، التقط المصور "عبدالرحمن بن سعد البريه" صورًا لأشجار ونخيل مدينة الرياض يظهر بها مركز الملك عبدالله المالي. وقال "البريه" عبر حسابه في "تويتر": "الجو كان متوسط الوضوح، وخرجت بهذه الصور المتواضعة، ولله الحمد"، مضيفًا: "بأهلها ونخيلها؛ الرياض حلوة".

على بعد 12 كيلومترًا.. "البريه" يلتقط صورًا لمدينة الرياض الخضراء مهنا التميمي سبق 2021-07-15 على بعد 12 كيلو مترًا، التقط المصور "عبدالرحمن بن سعد البريه" صورًا لأشجار ونخيل مدينة الرياض يظهر بها مركز الملك عبدالله المالي.



وقال "البريه" عبر حسابه في "تويتر": "الجو كان متوسط الوضوح، وخرجت بهذه الصور المتواضعة، ولله الحمد"، مضيفًا: "بأهلها ونخيلها؛ الرياض حلوة".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 09:28 PM

على بعد 12 كيلومترًا.. "البريه" يلتقط صورًا لمدينة الرياض الخضراء





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على بعد 12 كيلو مترًا، التقط المصور "عبدالرحمن بن سعد البريه" صورًا لأشجار ونخيل مدينة الرياض يظهر بها مركز الملك عبدالله المالي.



وقال "البريه" عبر حسابه في "تويتر": "الجو كان متوسط الوضوح، وخرجت بهذه الصور المتواضعة، ولله الحمد"، مضيفًا: "بأهلها ونخيلها؛ الرياض حلوة".