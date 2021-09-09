النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجل 5073 إصابة جديدة بكورونا و2483 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1939408 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21333، فيما سُجلت 7644 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1801394 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1820 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 5073 إصابة جديدة بكورونا و2483 حالة بفلسطين
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1939408 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21333، فيما سُجلت 7644 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1801394 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1820 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
05:54 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:45 PM

العراق يسجل 5073 إصابة جديدة بكورونا و2483 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
88

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1939408 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21333، فيما سُجلت 7644 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1801394 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1820 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,901

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة