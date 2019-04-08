النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسير .."الجوني" يدشن مبادرة "التعليم بالواقع الافتراضي" لذوي الإعاقة الذهنية

تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة واستفاد منها "41" طالبًا

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، مبادرة "الواقع الافتراضي" لذوي الإعاقة الذهنية التي نفذها المعلم بمعهد التربية الفكرية بأبها علي بندر الريعان، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وقال "الريعان" إن فكرة تطبيق هذه التقنية تبلورت من احتياج طلاب الإعاقة الذهنية للوسائل المحسوسة، وهذه التقنية تمكن الطالب من عيش الواقع الافتراضي ليتعلم بشكل أفضل واكتساب معارف مباشرة، مضيفًا أنه تم إدخال هذه التقنية منذ العام الماضي وكانت تحت التجربة والملاحظة للتأكد من فاعليتها في تعليم الطلاب من هذه الفئة، واستفاد من هذه الوسيلة "41" طالبًا بمختلف مستويات الإعاقة ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة حسب قياس نسبة الذكاء في التشخيص، لافتًا إلى أن مثل هذه الوسائل الحديثة لابد أن يتم تسخيرها لمن هم بحاجة إليها بشكل أكبر لضمان الاستفادة منها، كونها تكسب الطالب مهارات متنوعة من خلال التعليم بالترفيه، خصوصًا أن ذوي الإعاقة العقلية لديهم صعوبة في إدراك المفاهيم المجردة، فلابد من العمل معهم بوسائل تعليمية محسوسة أو من خلال معايشته للواقع حسب البيئة.

وأضاف الريعان: أنه بات من الممكن في الوقت الحالي جعل الطالب يعيش الواقع الافتراضي وكأنه حقيقي بجودة عالية، ليتعرف على ما حوله في تلك البيئة سواءً كان يغوص في عالم البحار أو يتجول في البلدان المختلفة على الكرة الأرضية ويتعرف على أبرز معالمها، مؤكدًا استمراره في هذه المبادرة لتصل إلى أغلب مدارس وبرامج التربية الفكرية بالمملكة، وذلك لكفاءتها لإيصال المعلومة للطالب بشكل جيد.

يُذكر أن معلم الإعاقة العقلية علي الريعان، انتهى من دراسة ميدانية أخيرًا بعنوان "متطلبات تطبيق الواقع الافتراضي بمدارس التربية الفكرية من وجهة نظر معلم التربية الخاصة بمنطقة عسير"، وتم اعتمادها من إدارة التخطيط والتطوير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عسير .."الجوني" يدشن مبادرة "التعليم بالواقع الافتراضي" لذوي الإعاقة الذهنية
سبق

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، مبادرة "الواقع الافتراضي" لذوي الإعاقة الذهنية التي نفذها المعلم بمعهد التربية الفكرية بأبها علي بندر الريعان، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وقال "الريعان" إن فكرة تطبيق هذه التقنية تبلورت من احتياج طلاب الإعاقة الذهنية للوسائل المحسوسة، وهذه التقنية تمكن الطالب من عيش الواقع الافتراضي ليتعلم بشكل أفضل واكتساب معارف مباشرة، مضيفًا أنه تم إدخال هذه التقنية منذ العام الماضي وكانت تحت التجربة والملاحظة للتأكد من فاعليتها في تعليم الطلاب من هذه الفئة، واستفاد من هذه الوسيلة "41" طالبًا بمختلف مستويات الإعاقة ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة حسب قياس نسبة الذكاء في التشخيص، لافتًا إلى أن مثل هذه الوسائل الحديثة لابد أن يتم تسخيرها لمن هم بحاجة إليها بشكل أكبر لضمان الاستفادة منها، كونها تكسب الطالب مهارات متنوعة من خلال التعليم بالترفيه، خصوصًا أن ذوي الإعاقة العقلية لديهم صعوبة في إدراك المفاهيم المجردة، فلابد من العمل معهم بوسائل تعليمية محسوسة أو من خلال معايشته للواقع حسب البيئة.

وأضاف الريعان: أنه بات من الممكن في الوقت الحالي جعل الطالب يعيش الواقع الافتراضي وكأنه حقيقي بجودة عالية، ليتعرف على ما حوله في تلك البيئة سواءً كان يغوص في عالم البحار أو يتجول في البلدان المختلفة على الكرة الأرضية ويتعرف على أبرز معالمها، مؤكدًا استمراره في هذه المبادرة لتصل إلى أغلب مدارس وبرامج التربية الفكرية بالمملكة، وذلك لكفاءتها لإيصال المعلومة للطالب بشكل جيد.

يُذكر أن معلم الإعاقة العقلية علي الريعان، انتهى من دراسة ميدانية أخيرًا بعنوان "متطلبات تطبيق الواقع الافتراضي بمدارس التربية الفكرية من وجهة نظر معلم التربية الخاصة بمنطقة عسير"، وتم اعتمادها من إدارة التخطيط والتطوير.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:54 PM

عسير .."الجوني" يدشن مبادرة "التعليم بالواقع الافتراضي" لذوي الإعاقة الذهنية

تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة واستفاد منها "41" طالبًا

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
82

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، مبادرة "الواقع الافتراضي" لذوي الإعاقة الذهنية التي نفذها المعلم بمعهد التربية الفكرية بأبها علي بندر الريعان، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وقال "الريعان" إن فكرة تطبيق هذه التقنية تبلورت من احتياج طلاب الإعاقة الذهنية للوسائل المحسوسة، وهذه التقنية تمكن الطالب من عيش الواقع الافتراضي ليتعلم بشكل أفضل واكتساب معارف مباشرة، مضيفًا أنه تم إدخال هذه التقنية منذ العام الماضي وكانت تحت التجربة والملاحظة للتأكد من فاعليتها في تعليم الطلاب من هذه الفئة، واستفاد من هذه الوسيلة "41" طالبًا بمختلف مستويات الإعاقة ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة حسب قياس نسبة الذكاء في التشخيص، لافتًا إلى أن مثل هذه الوسائل الحديثة لابد أن يتم تسخيرها لمن هم بحاجة إليها بشكل أكبر لضمان الاستفادة منها، كونها تكسب الطالب مهارات متنوعة من خلال التعليم بالترفيه، خصوصًا أن ذوي الإعاقة العقلية لديهم صعوبة في إدراك المفاهيم المجردة، فلابد من العمل معهم بوسائل تعليمية محسوسة أو من خلال معايشته للواقع حسب البيئة.

وأضاف الريعان: أنه بات من الممكن في الوقت الحالي جعل الطالب يعيش الواقع الافتراضي وكأنه حقيقي بجودة عالية، ليتعرف على ما حوله في تلك البيئة سواءً كان يغوص في عالم البحار أو يتجول في البلدان المختلفة على الكرة الأرضية ويتعرف على أبرز معالمها، مؤكدًا استمراره في هذه المبادرة لتصل إلى أغلب مدارس وبرامج التربية الفكرية بالمملكة، وذلك لكفاءتها لإيصال المعلومة للطالب بشكل جيد.

يُذكر أن معلم الإعاقة العقلية علي الريعان، انتهى من دراسة ميدانية أخيرًا بعنوان "متطلبات تطبيق الواقع الافتراضي بمدارس التربية الفكرية من وجهة نظر معلم التربية الخاصة بمنطقة عسير"، وتم اعتمادها من إدارة التخطيط والتطوير.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,357
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,629
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,241
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,230

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة