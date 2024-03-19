النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": كورونا قتل أكثر من 8 آلاف شخص

عدد المصابين 200 ألف شخص حول العالم

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) أودى بحياة أكثر من ٨ آلاف شخص فيما بلغ عدد المصابين ٢٠٠ ألف شخص حول العالم, مبينة أن أكثر من ٨٠% من الإصابات في إقليمي غرب المحيط الهادي وأوروبا.

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس عن تفهم المنظمة أن العديد من البلدان تواجه عبئاً متزايداً، وتقديرها للخيارات المؤلمة التي يتعين اتخاذها، إلا أنه يتعين الاستعداد كما لو كان مجتمعك هو الذي سيتأثر، وأن يبذل كل فرد الجهد كما لو كان هو شخصياً من سيصاب مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير مركزة لاحتواء الوباء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف أن إجراء الاختبار لكل حالة مشتبه بها وعزلها ومعالجتها وتتبع كل من اتصلوا بها يجب أن يكون العمود الفقري للاستجابة في كل بلد، وهو الأمل في منع تفشي الوباء على نطاق واسع ويجب القيام به.

وأشار إلى أن عزل المصابين في المنازل ليس الوضع المثالي, داعياً إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي شهدت قبل شهر تفشي واسع النطاق ولم تستسلم، وقامت بتعليم وتدريب وتمكين وإشراك المجتمع المحلي، وفرضت وضع الأقنعة، وتتبعت واختبرت الحالات وجلبت المخالطين لها، وعزلتهم في مرافق مخصصة بدلاً من المستشفيات.

وكانت النتيجة بعد ٨٠٠ إصابة جديدة يومياً جاء تقرير اليوم بـ٩٠ حالة إصابة جديدة فقط.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة العالمية": كورونا قتل أكثر من 8 آلاف شخص
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) أودى بحياة أكثر من ٨ آلاف شخص فيما بلغ عدد المصابين ٢٠٠ ألف شخص حول العالم, مبينة أن أكثر من ٨٠% من الإصابات في إقليمي غرب المحيط الهادي وأوروبا.

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس عن تفهم المنظمة أن العديد من البلدان تواجه عبئاً متزايداً، وتقديرها للخيارات المؤلمة التي يتعين اتخاذها، إلا أنه يتعين الاستعداد كما لو كان مجتمعك هو الذي سيتأثر، وأن يبذل كل فرد الجهد كما لو كان هو شخصياً من سيصاب مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير مركزة لاحتواء الوباء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف أن إجراء الاختبار لكل حالة مشتبه بها وعزلها ومعالجتها وتتبع كل من اتصلوا بها يجب أن يكون العمود الفقري للاستجابة في كل بلد، وهو الأمل في منع تفشي الوباء على نطاق واسع ويجب القيام به.

وأشار إلى أن عزل المصابين في المنازل ليس الوضع المثالي, داعياً إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي شهدت قبل شهر تفشي واسع النطاق ولم تستسلم، وقامت بتعليم وتدريب وتمكين وإشراك المجتمع المحلي، وفرضت وضع الأقنعة، وتتبعت واختبرت الحالات وجلبت المخالطين لها، وعزلتهم في مرافق مخصصة بدلاً من المستشفيات.

وكانت النتيجة بعد ٨٠٠ إصابة جديدة يومياً جاء تقرير اليوم بـ٩٠ حالة إصابة جديدة فقط.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:31 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:06 AM

"الصحة العالمية": كورونا قتل أكثر من 8 آلاف شخص

عدد المصابين 200 ألف شخص حول العالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
2
2,206

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) أودى بحياة أكثر من ٨ آلاف شخص فيما بلغ عدد المصابين ٢٠٠ ألف شخص حول العالم, مبينة أن أكثر من ٨٠% من الإصابات في إقليمي غرب المحيط الهادي وأوروبا.

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس عن تفهم المنظمة أن العديد من البلدان تواجه عبئاً متزايداً، وتقديرها للخيارات المؤلمة التي يتعين اتخاذها، إلا أنه يتعين الاستعداد كما لو كان مجتمعك هو الذي سيتأثر، وأن يبذل كل فرد الجهد كما لو كان هو شخصياً من سيصاب مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير مركزة لاحتواء الوباء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف أن إجراء الاختبار لكل حالة مشتبه بها وعزلها ومعالجتها وتتبع كل من اتصلوا بها يجب أن يكون العمود الفقري للاستجابة في كل بلد، وهو الأمل في منع تفشي الوباء على نطاق واسع ويجب القيام به.

وأشار إلى أن عزل المصابين في المنازل ليس الوضع المثالي, داعياً إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي شهدت قبل شهر تفشي واسع النطاق ولم تستسلم، وقامت بتعليم وتدريب وتمكين وإشراك المجتمع المحلي، وفرضت وضع الأقنعة، وتتبعت واختبرت الحالات وجلبت المخالطين لها، وعزلتهم في مرافق مخصصة بدلاً من المستشفيات.

وكانت النتيجة بعد ٨٠٠ إصابة جديدة يومياً جاء تقرير اليوم بـ٩٠ حالة إصابة جديدة فقط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,756
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,933

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة