شاهد من حفر الباطن.. 34 مخالفة وتعهداً تسجلها جولات "مكافحة التبغ"

إتلاف 239 عبوة دخان وتشديد العقوبات ضد المحلات التي تكرر المخالفة

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفر الباطن 13 جولة تفتيشية جديدة الأسبوع الماضي لمنافذ بيع المعسل والتبغ؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وقد شهدت الجولة الرقابية تسجيل 21 مخالفة ضد عدد من المحلات، منها عدم وضع لوحات تحذيرية عن التدخين وبيع معسل غير صالح للاستخدام، وبيع مادة التنباك المحظورة.

وأثناء الجولة تم سحب وإتلاف 239 عبوة دخان، إضافة إلى 16 كرزاً غير مطابق، كما تم تسجيل 13 تعهداً جديداً وتشديد العقوبات ضد المحلات التي تكررت مخالفاتها.

وفي ذات السياق، أقامت صحة حفر الباطن عدداً من البرامج التوعوية في العديد من المدارس المتوسطة والثانوية للبنين والبنات والتي تقام ضمن برنامج "جيلنا واعٍ"؛ بالشراكة مع وزارة التعليم؛ وذلك لتوعية النشء بأضرار التدخين.