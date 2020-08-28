النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إمارة المدينة": اللجان المعنية بحالات التعدّي تمارس مهامها وفق النظام

أكّدت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير أماكن إيواء مناسبة

أصدرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة بياناً للردّ على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عددٍ من أهالي محافظتَي ينبع والعيص، بشأن مباشرة الجهات المختصة حالات التعدّي على الأراضي الحكومية، مؤكدة أن اللجان المعنية تمارس مهامها وتنفّذ أعمالها الميدانية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفقاً للإجراءات التي حددها النظام.

وقالت الإمارة: اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية وتولي اهتماماً خاصاً بالأسر، وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامتهم وتقديراً لأوضاعهم.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفاً عنهم ريثما يتم استيعاب مَن تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

وأكّدت الإمارة الحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.

إمارة منطقة المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إمارة المدينة": اللجان المعنية بحالات التعدّي تمارس مهامها وفق النظام
سبق

أصدرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة بياناً للردّ على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عددٍ من أهالي محافظتَي ينبع والعيص، بشأن مباشرة الجهات المختصة حالات التعدّي على الأراضي الحكومية، مؤكدة أن اللجان المعنية تمارس مهامها وتنفّذ أعمالها الميدانية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفقاً للإجراءات التي حددها النظام.

وقالت الإمارة: اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية وتولي اهتماماً خاصاً بالأسر، وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامتهم وتقديراً لأوضاعهم.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفاً عنهم ريثما يتم استيعاب مَن تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

وأكّدت الإمارة الحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:30 PM

"إمارة المدينة": اللجان المعنية بحالات التعدّي تمارس مهامها وفق النظام

أكّدت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير أماكن إيواء مناسبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
353

أصدرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة بياناً للردّ على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عددٍ من أهالي محافظتَي ينبع والعيص، بشأن مباشرة الجهات المختصة حالات التعدّي على الأراضي الحكومية، مؤكدة أن اللجان المعنية تمارس مهامها وتنفّذ أعمالها الميدانية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفقاً للإجراءات التي حددها النظام.

وقالت الإمارة: اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية وتولي اهتماماً خاصاً بالأسر، وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامتهم وتقديراً لأوضاعهم.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفاً عنهم ريثما يتم استيعاب مَن تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

وأكّدت الإمارة الحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,742
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,013

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة