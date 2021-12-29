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لاعب الهلال "ماريغا" بثقة: لن نستسلم سنعود للصدارة

قال المحترف "المالي" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موسى ماريغا:
إن فريقه قادر على العودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد.

وكتب "ماريغا" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نستسلم أبدًا، وعملنا وحده هو من سيسمح لنا بالعودة أقوى إلى موقعنا في الصدارة إن شاء الله".

ويواجه الهلال "الخامس - 21 نقطة" نظيره الفيصلي "الـ12 - 15 نقطة" مساء الجمعة، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثراته الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الهلال "ماريغا" بثقة: لن نستسلم سنعود للصدارة
سبق

قال المحترف "المالي" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موسى ماريغا:
إن فريقه قادر على العودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد.

وكتب "ماريغا" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نستسلم أبدًا، وعملنا وحده هو من سيسمح لنا بالعودة أقوى إلى موقعنا في الصدارة إن شاء الله".

ويواجه الهلال "الخامس - 21 نقطة" نظيره الفيصلي "الـ12 - 15 نقطة" مساء الجمعة، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثراته الأخيرة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
04:53 PM

لاعب الهلال "ماريغا" بثقة: لن نستسلم سنعود للصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المحترف "المالي" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موسى ماريغا:
إن فريقه قادر على العودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد.

وكتب "ماريغا" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نستسلم أبدًا، وعملنا وحده هو من سيسمح لنا بالعودة أقوى إلى موقعنا في الصدارة إن شاء الله".

ويواجه الهلال "الخامس - 21 نقطة" نظيره الفيصلي "الـ12 - 15 نقطة" مساء الجمعة، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثراته الأخيرة.

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