لاعب الهلال "ماريغا" بثقة: لن نستسلم سنعود للصدارة

قال المحترف "المالي" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موسى ماريغا:

إن فريقه قادر على العودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد.

وكتب "ماريغا" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نستسلم أبدًا، وعملنا وحده هو من سيسمح لنا بالعودة أقوى إلى موقعنا في الصدارة إن شاء الله".

ويواجه الهلال "الخامس - 21 نقطة" نظيره الفيصلي "الـ12 - 15 نقطة" مساء الجمعة، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثراته الأخيرة.