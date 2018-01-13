رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.أحمد ينير منزل البجالي
رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.