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"أحمد" ينير منزل "البجالي"

رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".

جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.

أحمد ينير منزل البجالي

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"أحمد" ينير منزل "البجالي"
سبق

رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".

جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:58 PM

"أحمد" ينير منزل "البجالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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488

رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".

جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.

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