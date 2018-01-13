"أحمد" ينير منزل "البجالي"

رُزق عبدالله بن معيطي البجالي، من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "أحمد".

جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.