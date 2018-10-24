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"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

في الأسبوع التاسع تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع التاسع، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

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"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية
سبق

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع التاسع، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
10:14 AM

"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

في الأسبوع التاسع تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,202

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع التاسع، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,478
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,713
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,091

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