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الصين: لم نتستر على عدد مصابي "كوفيد-19"

ردًا على الشكوك المتزايدة من القوى الغربية

نفت الصين أن تكون قد تسترت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.

وأقرّ متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين حصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة.

وقال المتحدث الصيني: لم يكن هناك أي تستر قط، ولن نسمح بأيّ تستر.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: لم نتستر على عدد مصابي "كوفيد-19"
سبق

نفت الصين أن تكون قد تسترت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.

وأقرّ متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين حصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة.

وقال المتحدث الصيني: لم يكن هناك أي تستر قط، ولن نسمح بأيّ تستر.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:28 PM

الصين: لم نتستر على عدد مصابي "كوفيد-19"

ردًا على الشكوك المتزايدة من القوى الغربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,972

نفت الصين أن تكون قد تسترت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.

وأقرّ متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين حصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة.

وقال المتحدث الصيني: لم يكن هناك أي تستر قط، ولن نسمح بأيّ تستر.

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