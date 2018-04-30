النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليوبي" يكرم 52 طالباً وطالبة حصدوا 34 ميدالية وجائزة عالمية

خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الطلاب والطالبات الحاصلين على 34 ميدالية وجائزة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم، اليوم الاثنين بالإدارة العليا بالجامعة.

وشمل التكريم الطلاب والطالبات المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات والطلبة أعضاء المجموعات لكل اختراع والبالغ عددهم 52 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى المشرفين على الاختراعات من هيئة أعضاء التدريس من كليتي الهندسة وتصاميم البيئة.

وخلال التكريم رحب مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالطلبة الفائزين في معرض جنيف حيث قال: "لقد شرفتم وطنكم وجامعاتكم وسط تنافس عالمي ضم 40 دولة، فشكراً لكم أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات على هذا الإنجاز العالمي والذي يعكس مدى التقدم والتطور الذي حدث في جامعة المؤسس سواء على المستوى التعليمي أو البحثي والابتكاري، كما أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز الموهبة والإبداع وكلية الهندسة وكلية تصاميم البيئة على دعمهم لكم".

ونوه مدير الجامعة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحفيز أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات في جميع المجالات العلمية وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تنمية مواهبهم وتسجيل حضورهم على المستوى الدولي، وأثمر ذلك الدعم من قبل القيادة الرشيدة في تحقيق جامعة "المؤسس" لـ 34 ميدالية وجائزة دولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م.

ورفع بالشكر والعرفان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تشجيعهم ودعمهم المباشر لأنشطة ومبادرات الجامعة ومشروعاتها الإبداعية والفكرية والتعليمية والبحثية.

وحصد الطلبة 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وجائزتين خاصتين حصريتين، وحصد الطلاب جوائز عالمية من 8 دول عالمية وهي على النحو التالي: 5 جوائز من فرنسا، و4 جوائز من البرتغال، و3 جوائز من تايلاند، وجائزة من ماليزيا، وجائزتان من مصر، وجائزتان من رومانيا، وجائزة هونج كونج، وجائزتان من روسيا.

وحصل على الميداليات الذهبية لك من الطالبة جود يزيد التونسي الاختراع: "نافورة الطاقة"، والطالبتين رهف زهير رفيع وآية فائق كمال الاختراع: "حقيبة ضد السرقة"، والطالب خالد أحمد عطيف الاختراع: "حساس الألوان"، والطالب محمد عبدالحميد لحظة الاختراع: "مواقف السيارات الذكية".

فيما تمكن كل الطالبان أبوبكر أحمد جي وأيمن داؤود الاختراع: "الدامج الذكي للأصوات"، والطالب تركي عيد القرني الاختراع: "كرسي التنبيه"، والطالب عبدالله محمد منشي الاختراع: "نظام سلامة حافلات الأطفال"، والطالب ماجد وهيب خجا الاختراع: "القابس الآمن والموفر للطاقة"، والطالب محمد إحسان قطب الاختراع: "البوابة الذكية لأطفال المدارس" من الحصول على الميداليات الفضية.

وحقق الميدالية البرونزية كل من الطالبتين روان محمد باراجي وسما عبدالله ركن الاختراع: "نافذة النجاة"، والطالب معاذ يوسف الحمدان الاختراع: "العوامة الذكية"، والطالبة نرسيانة بدر سلام الاختراع: "الحذاء الذكي"، وحصل الطلاب والطالبات الفائزون بالميداليات على جوائز خاصة من الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"اليوبي" يكرم 52 طالباً وطالبة حصدوا 34 ميدالية وجائزة عالمية
سبق

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الطلاب والطالبات الحاصلين على 34 ميدالية وجائزة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم، اليوم الاثنين بالإدارة العليا بالجامعة.

وشمل التكريم الطلاب والطالبات المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات والطلبة أعضاء المجموعات لكل اختراع والبالغ عددهم 52 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى المشرفين على الاختراعات من هيئة أعضاء التدريس من كليتي الهندسة وتصاميم البيئة.

وخلال التكريم رحب مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالطلبة الفائزين في معرض جنيف حيث قال: "لقد شرفتم وطنكم وجامعاتكم وسط تنافس عالمي ضم 40 دولة، فشكراً لكم أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات على هذا الإنجاز العالمي والذي يعكس مدى التقدم والتطور الذي حدث في جامعة المؤسس سواء على المستوى التعليمي أو البحثي والابتكاري، كما أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز الموهبة والإبداع وكلية الهندسة وكلية تصاميم البيئة على دعمهم لكم".

ونوه مدير الجامعة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحفيز أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات في جميع المجالات العلمية وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تنمية مواهبهم وتسجيل حضورهم على المستوى الدولي، وأثمر ذلك الدعم من قبل القيادة الرشيدة في تحقيق جامعة "المؤسس" لـ 34 ميدالية وجائزة دولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م.

ورفع بالشكر والعرفان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تشجيعهم ودعمهم المباشر لأنشطة ومبادرات الجامعة ومشروعاتها الإبداعية والفكرية والتعليمية والبحثية.

وحصد الطلبة 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وجائزتين خاصتين حصريتين، وحصد الطلاب جوائز عالمية من 8 دول عالمية وهي على النحو التالي: 5 جوائز من فرنسا، و4 جوائز من البرتغال، و3 جوائز من تايلاند، وجائزة من ماليزيا، وجائزتان من مصر، وجائزتان من رومانيا، وجائزة هونج كونج، وجائزتان من روسيا.

وحصل على الميداليات الذهبية لك من الطالبة جود يزيد التونسي الاختراع: "نافورة الطاقة"، والطالبتين رهف زهير رفيع وآية فائق كمال الاختراع: "حقيبة ضد السرقة"، والطالب خالد أحمد عطيف الاختراع: "حساس الألوان"، والطالب محمد عبدالحميد لحظة الاختراع: "مواقف السيارات الذكية".

فيما تمكن كل الطالبان أبوبكر أحمد جي وأيمن داؤود الاختراع: "الدامج الذكي للأصوات"، والطالب تركي عيد القرني الاختراع: "كرسي التنبيه"، والطالب عبدالله محمد منشي الاختراع: "نظام سلامة حافلات الأطفال"، والطالب ماجد وهيب خجا الاختراع: "القابس الآمن والموفر للطاقة"، والطالب محمد إحسان قطب الاختراع: "البوابة الذكية لأطفال المدارس" من الحصول على الميداليات الفضية.

وحقق الميدالية البرونزية كل من الطالبتين روان محمد باراجي وسما عبدالله ركن الاختراع: "نافذة النجاة"، والطالب معاذ يوسف الحمدان الاختراع: "العوامة الذكية"، والطالبة نرسيانة بدر سلام الاختراع: "الحذاء الذكي"، وحصل الطلاب والطالبات الفائزون بالميداليات على جوائز خاصة من الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
04:59 PM

"اليوبي" يكرم 52 طالباً وطالبة حصدوا 34 ميدالية وجائزة عالمية

خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
149

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الطلاب والطالبات الحاصلين على 34 ميدالية وجائزة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم، اليوم الاثنين بالإدارة العليا بالجامعة.

وشمل التكريم الطلاب والطالبات المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات والطلبة أعضاء المجموعات لكل اختراع والبالغ عددهم 52 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى المشرفين على الاختراعات من هيئة أعضاء التدريس من كليتي الهندسة وتصاميم البيئة.

وخلال التكريم رحب مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالطلبة الفائزين في معرض جنيف حيث قال: "لقد شرفتم وطنكم وجامعاتكم وسط تنافس عالمي ضم 40 دولة، فشكراً لكم أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات على هذا الإنجاز العالمي والذي يعكس مدى التقدم والتطور الذي حدث في جامعة المؤسس سواء على المستوى التعليمي أو البحثي والابتكاري، كما أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز الموهبة والإبداع وكلية الهندسة وكلية تصاميم البيئة على دعمهم لكم".

ونوه مدير الجامعة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحفيز أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات في جميع المجالات العلمية وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تنمية مواهبهم وتسجيل حضورهم على المستوى الدولي، وأثمر ذلك الدعم من قبل القيادة الرشيدة في تحقيق جامعة "المؤسس" لـ 34 ميدالية وجائزة دولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م.

ورفع بالشكر والعرفان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تشجيعهم ودعمهم المباشر لأنشطة ومبادرات الجامعة ومشروعاتها الإبداعية والفكرية والتعليمية والبحثية.

وحصد الطلبة 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وجائزتين خاصتين حصريتين، وحصد الطلاب جوائز عالمية من 8 دول عالمية وهي على النحو التالي: 5 جوائز من فرنسا، و4 جوائز من البرتغال، و3 جوائز من تايلاند، وجائزة من ماليزيا، وجائزتان من مصر، وجائزتان من رومانيا، وجائزة هونج كونج، وجائزتان من روسيا.

وحصل على الميداليات الذهبية لك من الطالبة جود يزيد التونسي الاختراع: "نافورة الطاقة"، والطالبتين رهف زهير رفيع وآية فائق كمال الاختراع: "حقيبة ضد السرقة"، والطالب خالد أحمد عطيف الاختراع: "حساس الألوان"، والطالب محمد عبدالحميد لحظة الاختراع: "مواقف السيارات الذكية".

فيما تمكن كل الطالبان أبوبكر أحمد جي وأيمن داؤود الاختراع: "الدامج الذكي للأصوات"، والطالب تركي عيد القرني الاختراع: "كرسي التنبيه"، والطالب عبدالله محمد منشي الاختراع: "نظام سلامة حافلات الأطفال"، والطالب ماجد وهيب خجا الاختراع: "القابس الآمن والموفر للطاقة"، والطالب محمد إحسان قطب الاختراع: "البوابة الذكية لأطفال المدارس" من الحصول على الميداليات الفضية.

وحقق الميدالية البرونزية كل من الطالبتين روان محمد باراجي وسما عبدالله ركن الاختراع: "نافذة النجاة"، والطالب معاذ يوسف الحمدان الاختراع: "العوامة الذكية"، والطالبة نرسيانة بدر سلام الاختراع: "الحذاء الذكي"، وحصل الطلاب والطالبات الفائزون بالميداليات على جوائز خاصة من الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,989
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة