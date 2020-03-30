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سلطنة عمان: 12 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 179 حالة.. وتعافي 29

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، مشيرة إلى أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد بإجراءات العزل الصحي التام في غرفة منفصة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: 12 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، مشيرة إلى أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد بإجراءات العزل الصحي التام في غرفة منفصة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:44 PM

سلطنة عمان: 12 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 179 حالة.. وتعافي 29

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، مشيرة إلى أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد بإجراءات العزل الصحي التام في غرفة منفصة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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