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بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط

عبّروا عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، العمل على توصياته في "1 و2 أكتوبر 2020" المتعلقة بالتوتر شرق المتوسط.

وأعرب المجلس الأوروبي في ختام قمته اليوم في بروكسل، عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بما في ذلك الإجراءات الأخيرة والأنشطة الاستكشافية؛ مطالبًا باحترام قراريْ مجلس الأمن رقم 550 و789 اللذيْن يؤكدان أهمية وضع مدينة فاروشا القبرصية.

وحث المجلس الأوروبي تركيا على التراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على تخفيف التوترات بطريقة متسقة ومستدامة؛ مؤكدًا أن المسألة ستبقى قيد النظر من أجل متابعة توصيات قمة 1 و2 أكتوبر 2020.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط
سبق

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، العمل على توصياته في "1 و2 أكتوبر 2020" المتعلقة بالتوتر شرق المتوسط.

وأعرب المجلس الأوروبي في ختام قمته اليوم في بروكسل، عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بما في ذلك الإجراءات الأخيرة والأنشطة الاستكشافية؛ مطالبًا باحترام قراريْ مجلس الأمن رقم 550 و789 اللذيْن يؤكدان أهمية وضع مدينة فاروشا القبرصية.

وحث المجلس الأوروبي تركيا على التراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على تخفيف التوترات بطريقة متسقة ومستدامة؛ مؤكدًا أن المسألة ستبقى قيد النظر من أجل متابعة توصيات قمة 1 و2 أكتوبر 2020.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
05:26 PM

بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط

عبّروا عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، العمل على توصياته في "1 و2 أكتوبر 2020" المتعلقة بالتوتر شرق المتوسط.

وأعرب المجلس الأوروبي في ختام قمته اليوم في بروكسل، عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بما في ذلك الإجراءات الأخيرة والأنشطة الاستكشافية؛ مطالبًا باحترام قراريْ مجلس الأمن رقم 550 و789 اللذيْن يؤكدان أهمية وضع مدينة فاروشا القبرصية.

وحث المجلس الأوروبي تركيا على التراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على تخفيف التوترات بطريقة متسقة ومستدامة؛ مؤكدًا أن المسألة ستبقى قيد النظر من أجل متابعة توصيات قمة 1 و2 أكتوبر 2020.

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