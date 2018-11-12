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"انتحاري" يقتل 6 على الأقل في كابول

استهدف متظاهرين قبل توقيفه عند نقطة تفتيش

قتل ستة أشخاص على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه في كابول اليوم (الاثنين)، قرب موقع مظاهرة خرجت للاحتجاج على هجمات حركة طالبان ضد أقليّة الهزارة الشيعية في أفغانستان.

وأفاد نائب الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن الانتحاري الراجل أراد استهداف المتظاهرين لكن جرى توقيفه عند نقطة تفتيش أمنية على بعد مئتي متر عن الموقع.

من جهته، تحدث شرطي في الموقع لـ"فرانس برس"، أنه شاهد بين 10 و15 ضحية على الأرض إضافة إلى أشلاء.

وأظهرت صورة انتشرت عبر تطبيق "واتساب" للرسائل النصية عدة جثث ممدة على الأرض.

وكان مئات الأفغان بينهم طلاب جامعيون قد خرجوا إلى شوارع كابول؛ للمطالبة بنشر تعزيزات في المناطق التي يشكّل الهزارة غالبية سكّانها في ولاية غزنة، والتي تعرضت إلى هجمات من قبل طالبان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"انتحاري" يقتل 6 على الأقل في كابول
سبق

قتل ستة أشخاص على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه في كابول اليوم (الاثنين)، قرب موقع مظاهرة خرجت للاحتجاج على هجمات حركة طالبان ضد أقليّة الهزارة الشيعية في أفغانستان.

وأفاد نائب الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن الانتحاري الراجل أراد استهداف المتظاهرين لكن جرى توقيفه عند نقطة تفتيش أمنية على بعد مئتي متر عن الموقع.

من جهته، تحدث شرطي في الموقع لـ"فرانس برس"، أنه شاهد بين 10 و15 ضحية على الأرض إضافة إلى أشلاء.

وأظهرت صورة انتشرت عبر تطبيق "واتساب" للرسائل النصية عدة جثث ممدة على الأرض.

وكان مئات الأفغان بينهم طلاب جامعيون قد خرجوا إلى شوارع كابول؛ للمطالبة بنشر تعزيزات في المناطق التي يشكّل الهزارة غالبية سكّانها في ولاية غزنة، والتي تعرضت إلى هجمات من قبل طالبان.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:06 PM

"انتحاري" يقتل 6 على الأقل في كابول

استهدف متظاهرين قبل توقيفه عند نقطة تفتيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ستة أشخاص على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه في كابول اليوم (الاثنين)، قرب موقع مظاهرة خرجت للاحتجاج على هجمات حركة طالبان ضد أقليّة الهزارة الشيعية في أفغانستان.

وأفاد نائب الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن الانتحاري الراجل أراد استهداف المتظاهرين لكن جرى توقيفه عند نقطة تفتيش أمنية على بعد مئتي متر عن الموقع.

من جهته، تحدث شرطي في الموقع لـ"فرانس برس"، أنه شاهد بين 10 و15 ضحية على الأرض إضافة إلى أشلاء.

وأظهرت صورة انتشرت عبر تطبيق "واتساب" للرسائل النصية عدة جثث ممدة على الأرض.

وكان مئات الأفغان بينهم طلاب جامعيون قد خرجوا إلى شوارع كابول؛ للمطالبة بنشر تعزيزات في المناطق التي يشكّل الهزارة غالبية سكّانها في ولاية غزنة، والتي تعرضت إلى هجمات من قبل طالبان.

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