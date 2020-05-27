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لعملها بمنشآت نووية إيرانية.. واشنطن تنهي إعفاءات شركات صينية وروسية وتمهلها 60 يومًا

"بومبيو": فرض عقوبات على اثنين من كبار الخبراء الإيرانيين ببرنامج التخصيب النووي

أنهت واشنطن إعفاءات شركات صينية وروسية؛ تعمل في منشآت نووية إيرانية. ومنحت الولايات المتحدة مهلة لمدة 60 يومًا للشركات الأجنبية العاملة في هذه المنشآت، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على اثنَيْن من الخبراء الإيرانيين الكبار في برنامج التخصيب النووي.

وقال مسؤول أمريكي، ومصدر آخر مطلع في وقت سابق الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات، تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتَيْهما لوكالة "رويترز" تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست"، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلاً، يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يومًا.

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لعملها بمنشآت نووية إيرانية.. واشنطن تنهي إعفاءات شركات صينية وروسية وتمهلها 60 يومًا
سبق

أنهت واشنطن إعفاءات شركات صينية وروسية؛ تعمل في منشآت نووية إيرانية. ومنحت الولايات المتحدة مهلة لمدة 60 يومًا للشركات الأجنبية العاملة في هذه المنشآت، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على اثنَيْن من الخبراء الإيرانيين الكبار في برنامج التخصيب النووي.

وقال مسؤول أمريكي، ومصدر آخر مطلع في وقت سابق الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات، تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتَيْهما لوكالة "رويترز" تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست"، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلاً، يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يومًا.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:50 PM

لعملها بمنشآت نووية إيرانية.. واشنطن تنهي إعفاءات شركات صينية وروسية وتمهلها 60 يومًا

"بومبيو": فرض عقوبات على اثنين من كبار الخبراء الإيرانيين ببرنامج التخصيب النووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت واشنطن إعفاءات شركات صينية وروسية؛ تعمل في منشآت نووية إيرانية. ومنحت الولايات المتحدة مهلة لمدة 60 يومًا للشركات الأجنبية العاملة في هذه المنشآت، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على اثنَيْن من الخبراء الإيرانيين الكبار في برنامج التخصيب النووي.

وقال مسؤول أمريكي، ومصدر آخر مطلع في وقت سابق الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات، تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتَيْهما لوكالة "رويترز" تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست"، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلاً، يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يومًا.

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