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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7207

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة
سبق

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:17 PM

بلجيكا: 553 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7207

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 113 حالة وفاة.

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة.

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