سكاكين ومنجل وصليب معقوف.. ألمانيا تحظر جماعة "لواء الذئب 22" المتطرفة

تسعى لإقامة دولة نازية وتروّج للعنصرية

عثرت الشرطة على قوس ومنجل وسكاكين ورموز نازية في مداهمات في الصباح الباكر اليوم (الثلاثاء)؛ بعد حظر جماعة يمينية متطرفة تدعى "لواء الذئب 44" تسعى لإقامة دولة نازية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أوردته "رويترز"، أن الصليب المعقوف كان من بين الرموز النازية، التي كشف عنها في عمليات تفتيش لمنازل 11 من أعضاء الجماعة في ولايات هيسه ومكلنبورغ فوربومرن ونورد راين فيستفالن.

وأضافت أن أعضاء "لواء الذئب 44" يباشرون علنًا الزعيم النازي أدولف هتلر، ويسعون إلى إنهاء الدولة الديمقراطية، بينما يروجون للعنصرية ومعاداة السامية.

من جانبه، شدد وزير الداخلية هورست سيهوفر، على أنه لا مكان في ألمانيا لجماعة تبث الكراهية وتروج لإعادة إنشاء دولة نازية.

وحظرت الحكومة رموز الجماعة مثل جمجمة بقنبلتين يدويتين بالرقم 44.

وفي الشفرة النازية، يرمز الأربعة إلى الحرف D باعتباره الحرف الرابع في الأبجدية، والرقم 44 هو اختصار لما يسمى بـ"ديفيجن ديلوفانا"، الذي يشير إلى وحدة من القوات شبه العسكرية النازية خلال الحرب العالمية الثانية، كانت وحشية بشكل خاص وحملت اسم أوسكار ديلوفانا، المتهم بإصدار أوامر بارتكاب مذابح ضد المدنيين في بيلاروسيا في الأربعينيات.