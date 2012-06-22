الجامعة الإلكترونية: نخطط لدعم السوق بـ21 ألف موظف مؤهل وألفي وظيفة

أعلنت عن المحاور والأهداف وتحقيق وفورات مالية للدولة بـ 633 مليون ريال

‬ تخطط الجامعة السعودية الإلكترونية لدعم رؤية 2030 بشكل عملي، يثمر عن تأهيل وتدريب 21 ألف موظف على التقنيات الإلكترونية الحديثة، لدعم سوق العمل السعودي بهم، وتطوير مهارات وإعادة تأهيل قرابة 700 ألف موظف موجودين في سوق العمل، فضلاً عن ألفي فرصة عمل جديدة للباحثين عن العمل.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الآلية سوف تسفر عن إضافة تسعة مليارات ريال إلى الناتج المحلي للمملكة، وتحقيق عوائد حكومية غير نفطية بقيمة أربعة مليارات ريال، وخفض التكاليف وتحقيق وفورات للدولة بمقدار 633 مليون ريال.

ولدى الجامعة عدد من المحاور تعمل عليها حالياً، لتطوير سبل التعليم لديها، والارتقاء بالمخرجات التعليمية القادرة على تنفيذ متطلبات رؤية 2030.

ويهدف محور "تمكين المتعلمين"، إلى تقديم تعليم متميز يمكن المتعلمين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية من خلال 39 مبادرة وسبعة أهداف فرعية، فضلاً عن تطوير برامج أكاديمية بينية التخصصات، موجهة لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتحسين البيئة الأكاديمية، وتبني أحدث أنماط وأساليب التعليم والتعلم الحديث، وتطوير نظام تقييم شامل ومتكامل للقياس من أجل التعليم والتطوير، وتقديم خدمات استشارية للطلبة لدعم مسيرتهم التعليمية، وتوجيههم نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

ويخطط محور "دعم الابتكار الرقمي" إلى تنمية الابتكار وريادة الأعمال الرقمي، من خلال 13 مبادرة وهدفين فرعيين، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منشآت رقمية ناشئة من خلال تطوير نظام داخلي متكامل ومكمل لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز البحوث التطبيقية الموجهة نحو تطبيقات التقنية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للتنمية الوطنية.

أما محور "تعزيز التنمية المجتمعية"، فيسعى إلى تعزيز دور الجامعة في المجتمعات المحيطة، وتقوم الجامعة بتسخير وجودها في مناطق المملكة، في تلمس الاحتياجات المجتمعية المحيطة والاستجابة لها، وتكييف خدماتها وبرامجها لتلبية الاحتياجات التنموية في المناطق، من خلال خمس مبادرات وهدفين فرعيين، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وخدمة المجتمع لدى منسوبي الجامعة والطلبة والطالبات.

وتتواكب محاور الجامعة السعودية الإلكترونية مع ملامح استراتيجيتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، بحلول عام2025. وقالت رئيسة الجامعة إن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة2030، وتقوم على خمسة محاور وأهداف مستمدة من المزايا التنافسية للجامعة، ومكامن قوتها، حتى تصبح الجامعة مرتكزةً على تمكين المتعلمين، وريادة التعلم الإلكتروني، ودعم الابتكار الرقمي، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المالية، التي تتكامل لتحقيق رؤية الجامعة.

وقالت الجامعة إن استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق 7 أهداف رئيسة، تندرج ضمن رؤية المملكة، و37 هدفاً فرعياً في محاور الرؤية الثلاثة، فضلاً عن كونها تساهم في تحقيق تسعة أهداف استراتيجية لوزارة التعليم، و11 هدفاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وأربعة أهداف للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، وستة أهداف للتنمية المستدامة.