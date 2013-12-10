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وزير الخارجية: استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية

لفت إلى أنه بحاجة لمسار يضمن سيادته

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم (الثلاثاء): "إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية".

وذكر وزير الخارجية أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر، وفقاً لـ"رويترز".

ورداً على سؤال بشأن المساعدات للبنان، لفت الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأربعين لدول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض، إلى أن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً يضمن استقرار لبنان وسيادته.

وزير الخارجية لبنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية
سبق

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم (الثلاثاء): "إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية".

وذكر وزير الخارجية أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر، وفقاً لـ"رويترز".

ورداً على سؤال بشأن المساعدات للبنان، لفت الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأربعين لدول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض، إلى أن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً يضمن استقرار لبنان وسيادته.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
07:29 PM

وزير الخارجية: استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية

لفت إلى أنه بحاجة لمسار يضمن سيادته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,023

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم (الثلاثاء): "إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية".

وذكر وزير الخارجية أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر، وفقاً لـ"رويترز".

ورداً على سؤال بشأن المساعدات للبنان، لفت الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأربعين لدول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض، إلى أن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً يضمن استقرار لبنان وسيادته.

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