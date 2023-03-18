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هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير

"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر التقلبات الجوية

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومراكز السودة وبللحمرو بللسمر ومحافظات تنومة وخميس مشيط وأحد رفيدة ومنتزه الحبلة، إضافة إلى محافظات سراة عبيدة وتثليث ومحايل ورجال ألمع وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.

ودعا المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده جميع شرائح المجتمع إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب، لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

أمطار عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير
سبق

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومراكز السودة وبللحمرو بللسمر ومحافظات تنومة وخميس مشيط وأحد رفيدة ومنتزه الحبلة، إضافة إلى محافظات سراة عبيدة وتثليث ومحايل ورجال ألمع وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.

ودعا المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده جميع شرائح المجتمع إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب، لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:08 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM

هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير

"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر التقلبات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومراكز السودة وبللحمرو بللسمر ومحافظات تنومة وخميس مشيط وأحد رفيدة ومنتزه الحبلة، إضافة إلى محافظات سراة عبيدة وتثليث ومحايل ورجال ألمع وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.

ودعا المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده جميع شرائح المجتمع إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب، لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

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