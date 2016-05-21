وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع".

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21 أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ؛ إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان. وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع".

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 11:01 AM

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان قال: الفرصة متاحة للراغبين من كل أنحاء العالم .. والتفاصيل غداً





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أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ؛ إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان.

وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع".