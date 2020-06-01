552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة

بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة تعافى منها 3979

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.

ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.

وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.