552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة
بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة تعافى منها 3979
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.
ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.
وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.
الفلبين
فيروس كورونا الجديد
552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-01
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.
ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.
وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:12 PM
552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة
بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة تعافى منها 3979
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.
ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.
وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.