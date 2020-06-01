النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة

بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة تعافى منها 3979

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.

ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.

وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.

ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.

وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:12 PM

552 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وثلاث حالات وفاة

بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة تعافى منها 3979

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
202

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.

ووفق رويترز كانت الفلبين سجلت يوم الأحد سبع وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا.

وبدأت الحكومة يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا، إذ سمحت لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل واستأنفت جانبًا من الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,063
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,027
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة