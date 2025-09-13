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أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين

ضمن جهود تقديم أفضل الخدمات للمخططات السكنية

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه، اليوم، مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وذلك لمناقشة العلاقات المشتركة ومجالات التعاون بين أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية، وخطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للمستفيدين، وآليات توحيد الجهود بين القطاعين، ورفع مستوى التنسيق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها بالمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين
سبق

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه، اليوم، مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وذلك لمناقشة العلاقات المشتركة ومجالات التعاون بين أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية، وخطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للمستفيدين، وآليات توحيد الجهود بين القطاعين، ورفع مستوى التنسيق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها بالمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:38 PM

أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين

ضمن جهود تقديم أفضل الخدمات للمخططات السكنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,467

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه، اليوم، مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وذلك لمناقشة العلاقات المشتركة ومجالات التعاون بين أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية، وخطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للمستفيدين، وآليات توحيد الجهود بين القطاعين، ورفع مستوى التنسيق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها بالمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة.

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