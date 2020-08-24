وزراء الشباب والرياضة بدول "التعاون الخليجي" يعقدون اجتماعهم الـ 33

استعرضوا المبادرات التطوعية لشباب بلدان المجلس خلال جائحة كورونا

عقد وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم الـ 33 اليوم عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .



وفي بداية الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة شما بنت سهيل المزروعي، قدم الدكتور الحجرف شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على توجيهاتهم ورؤاهم الحكيمة واهتمامهم بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم لكونهم عماد المستقبل، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية بناء مجتمعاتهم والنهوض بها.



وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات القمة 40 للمجلس الأعلى الموقر المتعلقة بتعزيز ودعم جهود الشباب في دول المجلس، خاصة تشجيع ريادة الشباب نحو المستقبل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وإيجاد شركات وطنية يقودها الشباب لتوظيف التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وتدارس الاجتماع دور وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وما قام به شباب دول المجلس من أعمال ومبادرات تطوعية خلال الجائحة، التي أثبتت رقي فكر وحب أبناء وبنات الخليج لدولهم واخلاصهم لتقديم طاقاتهم الخلاقة في خدمة أوطانهم.



وناقش الاجتماع توصيات وخطط اللجان الفنية المنبثقة من لجنة وزراء الشباب والرياضة، وفق ما تم إقراره في استراتيجية لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وبرنامج العمل في توطيد العلاقات والتعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الشباب.



كما ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن إنشاء مشروع سجل الذهب الهادف إلى رصد وتوثيق إنجازات مواطني دول مجلس التعاون وبخاصة الشباب في جميع ميادين العطاء والابتكار والإبداع، إلى جانب المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في مجال العمل الشبابي المشترك في دول المجلس.