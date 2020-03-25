"ترابط" تطلق مبادرة لنقل مرضى "كوفيد 19" بين المجمع الطبي والمحجر الصحي

"الزاهد": عدد الرحلات منذ تأسيس الجمعية 14500

شرعت إدارة خدمات النقل في "ترابط"، الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، بنقل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19، وذلك بين المجمع الطبي بالدمام والمحجر الصحي.

جاء ذلك على خلفية مبادرة أطلقتها إدارة الجمعية مع إدارة المجمع الطبي تضامنًا مع وزارة الصحة خلال عملها.

وأكد ناصر بن أحمد الزاهد، الأمين العام المدير التنفيذي، أن المبادرة تأتي التزامًا بالدور الحقيقي للقطاع الثالث في مساندة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة. مشيرًا إلى أن "ترابط" لديها عشر سيارات لنقل المرضى، وتم توجيه خدمات النقل كافة لمساندة المجمع الطبي، ونقل حالات الاشتباه بمرض كورونا.

وأضاف "الزاهد" بأن ترابط تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة من خلال تقديم الأجهزة الطبية والسكن، وتتشرف بالمساهمة بخدماتها كافة حال الطلب.

وألمح "الزاهد" إلى أن الأزمة الحالية مع انتشار الفيروس تُشعر الجميع بالمسؤولية، مؤكدًا أن مجلس إدارة ترابط بارك المبادرة، وحث على تنفيذها في أسرع وقت.

وبيّن "الزاهد" أن السيارات الخاصة بنقل المرضى يتم تعقيمها فور الانتهاء من الحالة، وتعود لتباشر حالة أخرى، وذلك بالتنسيق مع إدارة المجمع الطبي وقسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.

وألمح "الزاهد" إلى أن عدد الرحلات خلال السنوات الماضية بلغ ١٤٥٠٠ رحلة لنقل المرضى ومرافقيهم من وإلى المستشفيات ومقر إقامتهم.