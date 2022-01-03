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"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

البنتاغون يعلن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا

أعراض المرض لديه خفيفة ويتابع توصيات الأطباء وسيخضع للحجر

أفاد البنتاغون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ بفيروس كورونا، وجاء في بيان نُشر على موقع البتناغون، نقلاً عن "أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لديّ في أثناء وجودي بمنزلي في إجازة".

وأشار أوستن؛ البالغ من العمر 68 عاماً إلى أن أعراض المرض لديه خفيفة، وأنه يتابع توصيات الأطباء، وينوي الخضوع للحجر الصحي في منزله خلال الأيام الـ 5 المقبلة.

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البنتاغون يعلن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
سبق

أفاد البنتاغون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ بفيروس كورونا، وجاء في بيان نُشر على موقع البتناغون، نقلاً عن "أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لديّ في أثناء وجودي بمنزلي في إجازة".

وأشار أوستن؛ البالغ من العمر 68 عاماً إلى أن أعراض المرض لديه خفيفة، وأنه يتابع توصيات الأطباء، وينوي الخضوع للحجر الصحي في منزله خلال الأيام الـ 5 المقبلة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:01 AM

البنتاغون يعلن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا

أعراض المرض لديه خفيفة ويتابع توصيات الأطباء وسيخضع للحجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد البنتاغون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ بفيروس كورونا، وجاء في بيان نُشر على موقع البتناغون، نقلاً عن "أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لديّ في أثناء وجودي بمنزلي في إجازة".

وأشار أوستن؛ البالغ من العمر 68 عاماً إلى أن أعراض المرض لديه خفيفة، وأنه يتابع توصيات الأطباء، وينوي الخضوع للحجر الصحي في منزله خلال الأيام الـ 5 المقبلة.

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