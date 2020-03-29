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شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم قرار منع التجوُّل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم لذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهون من قرار منع التجول، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حقهم.

فيروس كورونا الجديد منع التجول شرطة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم قرار منع التجوُّل
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم لذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهون من قرار منع التجول، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حقهم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:50 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:55 PM

شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم قرار منع التجوُّل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
67
109,767

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم لذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهون من قرار منع التجول، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حقهم.

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