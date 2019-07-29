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أمير قطر يصدق على قانون لأول انتخابات تشريعية في البلاد

تجرى في أكتوبر لاختيار ثلثي مجلس الشورى

أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم (الخميس)، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صدّق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، ينص القانون الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر".

كما ينص على أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.

وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية، يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

وستكون الانتخابات، التي تجرى قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا والذي صدّق الأمير أيضا على قانون جديد خاص به اليوم، وسيقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير قطر يصدق على قانون لأول انتخابات تشريعية في البلاد
سبق

أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم (الخميس)، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صدّق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، ينص القانون الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر".

كما ينص على أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.

وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية، يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

وستكون الانتخابات، التي تجرى قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا والذي صدّق الأمير أيضا على قانون جديد خاص به اليوم، وسيقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
03:12 PM

أمير قطر يصدق على قانون لأول انتخابات تشريعية في البلاد

تجرى في أكتوبر لاختيار ثلثي مجلس الشورى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم (الخميس)، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صدّق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، ينص القانون الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر".

كما ينص على أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.

وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية، يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

وستكون الانتخابات، التي تجرى قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا والذي صدّق الأمير أيضا على قانون جديد خاص به اليوم، وسيقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.

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