السنغال: 24 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد
سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.