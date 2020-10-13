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السنغال: 24 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 1529 والضحايا 315

سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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السنغال: 24 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:29 AM

السنغال: 24 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 1529 والضحايا 315

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1529 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 315، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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