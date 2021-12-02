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حدث في النمسا.. جَرّاحة تبتر الساق السليمة لمريض مُسِن بطريق الخطأ

أدانت محكمة نمساوية طبيبة، جَرّاحة؛ لقيامها ببتر ساق مريض مسن بطريق الخطأ؛ حيث قامت ببتر الساق اليمنى الصحيحة بدلًا من اليسرى، ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد يومين، حسب وكالة "فرانس برس".

وغرّمت المحكمة في لينز، الطبيبة البالغة من العمر 43 عامًا، بتهمة الإهمال الجسيم، وغرّمتها 2700 يورو.

وحصلت أرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة، على تعويض قدره خمسة آلاف يورو.

وذهب المريض إلى عيادة فريشتات في مايو الماضي لبتر ساقه؛ لكن الجرّاحة وضعت علامة على الطرف الخطأ بهدف بتره.

وجرى التعرف على الخطأ أثناء التغيير الروتيني لضمادة، وقيل للمريض إنه سيتعين عليه بتر ساقه الأخرى أيضًا.

وقالت إدارة المستشفى: إن الحادث وقع "نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة"، وقدّم مديرها اعتذارًا علنيًّا في مؤتمر صحفي.

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حدث في النمسا.. جَرّاحة تبتر الساق السليمة لمريض مُسِن بطريق الخطأ
سبق

أدانت محكمة نمساوية طبيبة، جَرّاحة؛ لقيامها ببتر ساق مريض مسن بطريق الخطأ؛ حيث قامت ببتر الساق اليمنى الصحيحة بدلًا من اليسرى، ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد يومين، حسب وكالة "فرانس برس".

وغرّمت المحكمة في لينز، الطبيبة البالغة من العمر 43 عامًا، بتهمة الإهمال الجسيم، وغرّمتها 2700 يورو.

وحصلت أرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة، على تعويض قدره خمسة آلاف يورو.

وذهب المريض إلى عيادة فريشتات في مايو الماضي لبتر ساقه؛ لكن الجرّاحة وضعت علامة على الطرف الخطأ بهدف بتره.

وجرى التعرف على الخطأ أثناء التغيير الروتيني لضمادة، وقيل للمريض إنه سيتعين عليه بتر ساقه الأخرى أيضًا.

وقالت إدارة المستشفى: إن الحادث وقع "نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة"، وقدّم مديرها اعتذارًا علنيًّا في مؤتمر صحفي.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:38 AM

حدث في النمسا.. جَرّاحة تبتر الساق السليمة لمريض مُسِن بطريق الخطأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت محكمة نمساوية طبيبة، جَرّاحة؛ لقيامها ببتر ساق مريض مسن بطريق الخطأ؛ حيث قامت ببتر الساق اليمنى الصحيحة بدلًا من اليسرى، ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد يومين، حسب وكالة "فرانس برس".

وغرّمت المحكمة في لينز، الطبيبة البالغة من العمر 43 عامًا، بتهمة الإهمال الجسيم، وغرّمتها 2700 يورو.

وحصلت أرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة، على تعويض قدره خمسة آلاف يورو.

وذهب المريض إلى عيادة فريشتات في مايو الماضي لبتر ساقه؛ لكن الجرّاحة وضعت علامة على الطرف الخطأ بهدف بتره.

وجرى التعرف على الخطأ أثناء التغيير الروتيني لضمادة، وقيل للمريض إنه سيتعين عليه بتر ساقه الأخرى أيضًا.

وقالت إدارة المستشفى: إن الحادث وقع "نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة"، وقدّم مديرها اعتذارًا علنيًّا في مؤتمر صحفي.

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