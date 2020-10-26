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"السديس" يؤكد أهمية اللقاءات الاستشارية في تطوير العمل النسائي داخل الحرم

حث على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع إدارات الرئاسة للتطوير والتحسين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ضرورة اتساق المبادرات والخطط والبرامج الخاصة بالوكالة النسائية مع خطط الانطلاقة المستقبلية والمبادرات التحولية (2024).

وأشاد خلال لقائه القيادات النسائية بالرئاسة "عن بعد" بجهود منسوبي الوكالات النسائية؛ نظير ما لحظه من اهتمام وسعي دؤوب لتطوير مخرجات أعمالهم، حاثاً على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع إدارات الرئاسة للتطوير والتحسين في مجالات خدمة المرأة داخل المسجد الحرام، بما يتماشى مع خطط ورؤى الرئاسة لعام (2024)، ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى ما يحققه العمل المؤسسي واللجان واللقاءات الاستشارية وحلقات النقاش الخاصة بتحسين مجالات التقنية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الوكالات والإدارات النسائية من نقلة نوعية وسريعة في جودة منظومة العمل النسائي داخل المسجد الحرام، ومدى فاعلية قياس مؤشرات الأداء بشكل دوري في معالجة الأخطاء وتجاوز العقبات والصعوبات إن وُجدت.

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"السديس" يؤكد أهمية اللقاءات الاستشارية في تطوير العمل النسائي داخل الحرم
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ضرورة اتساق المبادرات والخطط والبرامج الخاصة بالوكالة النسائية مع خطط الانطلاقة المستقبلية والمبادرات التحولية (2024).

وأشاد خلال لقائه القيادات النسائية بالرئاسة "عن بعد" بجهود منسوبي الوكالات النسائية؛ نظير ما لحظه من اهتمام وسعي دؤوب لتطوير مخرجات أعمالهم، حاثاً على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع إدارات الرئاسة للتطوير والتحسين في مجالات خدمة المرأة داخل المسجد الحرام، بما يتماشى مع خطط ورؤى الرئاسة لعام (2024)، ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى ما يحققه العمل المؤسسي واللجان واللقاءات الاستشارية وحلقات النقاش الخاصة بتحسين مجالات التقنية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الوكالات والإدارات النسائية من نقلة نوعية وسريعة في جودة منظومة العمل النسائي داخل المسجد الحرام، ومدى فاعلية قياس مؤشرات الأداء بشكل دوري في معالجة الأخطاء وتجاوز العقبات والصعوبات إن وُجدت.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:20 PM

"السديس" يؤكد أهمية اللقاءات الاستشارية في تطوير العمل النسائي داخل الحرم

حث على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع إدارات الرئاسة للتطوير والتحسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ضرورة اتساق المبادرات والخطط والبرامج الخاصة بالوكالة النسائية مع خطط الانطلاقة المستقبلية والمبادرات التحولية (2024).

وأشاد خلال لقائه القيادات النسائية بالرئاسة "عن بعد" بجهود منسوبي الوكالات النسائية؛ نظير ما لحظه من اهتمام وسعي دؤوب لتطوير مخرجات أعمالهم، حاثاً على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع إدارات الرئاسة للتطوير والتحسين في مجالات خدمة المرأة داخل المسجد الحرام، بما يتماشى مع خطط ورؤى الرئاسة لعام (2024)، ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى ما يحققه العمل المؤسسي واللجان واللقاءات الاستشارية وحلقات النقاش الخاصة بتحسين مجالات التقنية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الوكالات والإدارات النسائية من نقلة نوعية وسريعة في جودة منظومة العمل النسائي داخل المسجد الحرام، ومدى فاعلية قياس مؤشرات الأداء بشكل دوري في معالجة الأخطاء وتجاوز العقبات والصعوبات إن وُجدت.

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