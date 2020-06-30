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محامية أمريكية: الحوثي يعتمد على تجارة المخدرات في إطالة الحرب والإرهاب

"تسوكرمان" لفتت إلى أن المليشيا تستخدمها للابتزاز في التجنيد

ذكرت المحامية الأمريكية المختصة في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان، أن أسلوب مليشيا الحوثي يتطابق مع مليشيا "حزب الله" اللبناني، في الاعتماد بشكل كبير على الاتجار في المخدرات وأشكال أخرى من الجرائم كشكل من أشكال جمع الأموال لهدف إطالة الحرب والإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.

وأوضحت "تسوكرمان" في الندوة الحقوقية المنعقدة في مركز المؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية بعنوان (سياسة النظام الإيراني في زعزعة الأمن في المنطقة..تهريب المخدرات نموذجا)، أن مليشيا الحوثي والعشائر التابعة لها تنهب السلال الغذائية، ويهاجمون الخزائن اليمنية بحثاً عن مكاسب شخصية، ومكاسب تتعلق بإيران، تاركين بقية الشعب في حالة مجاعة هم المتسببون بها.

ولفتت إلى أن انتشار المخدرات من قبل مليشيا الحوثي؛ تسببت في تدمير المجتمعات والاقتصادات المحلية.

وبينت المحامية الأمريكية أن المليشيا الحوثية تعتمد على المخدرات، وترويجها في سبيل التجنيد لمن يقعون فريسة سهلة أمامهم، الذين يصبحون بعد ذلك مدمنين ويتجاهلون مصالحهم الخاصة ويستخدمون هذه الوسيلة للابتزاز في التجنيد.

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محامية أمريكية: الحوثي يعتمد على تجارة المخدرات في إطالة الحرب والإرهاب
سبق

ذكرت المحامية الأمريكية المختصة في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان، أن أسلوب مليشيا الحوثي يتطابق مع مليشيا "حزب الله" اللبناني، في الاعتماد بشكل كبير على الاتجار في المخدرات وأشكال أخرى من الجرائم كشكل من أشكال جمع الأموال لهدف إطالة الحرب والإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.

وأوضحت "تسوكرمان" في الندوة الحقوقية المنعقدة في مركز المؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية بعنوان (سياسة النظام الإيراني في زعزعة الأمن في المنطقة..تهريب المخدرات نموذجا)، أن مليشيا الحوثي والعشائر التابعة لها تنهب السلال الغذائية، ويهاجمون الخزائن اليمنية بحثاً عن مكاسب شخصية، ومكاسب تتعلق بإيران، تاركين بقية الشعب في حالة مجاعة هم المتسببون بها.

ولفتت إلى أن انتشار المخدرات من قبل مليشيا الحوثي؛ تسببت في تدمير المجتمعات والاقتصادات المحلية.

وبينت المحامية الأمريكية أن المليشيا الحوثية تعتمد على المخدرات، وترويجها في سبيل التجنيد لمن يقعون فريسة سهلة أمامهم، الذين يصبحون بعد ذلك مدمنين ويتجاهلون مصالحهم الخاصة ويستخدمون هذه الوسيلة للابتزاز في التجنيد.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:26 PM

محامية أمريكية: الحوثي يعتمد على تجارة المخدرات في إطالة الحرب والإرهاب

"تسوكرمان" لفتت إلى أن المليشيا تستخدمها للابتزاز في التجنيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المحامية الأمريكية المختصة في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان، أن أسلوب مليشيا الحوثي يتطابق مع مليشيا "حزب الله" اللبناني، في الاعتماد بشكل كبير على الاتجار في المخدرات وأشكال أخرى من الجرائم كشكل من أشكال جمع الأموال لهدف إطالة الحرب والإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.

وأوضحت "تسوكرمان" في الندوة الحقوقية المنعقدة في مركز المؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية بعنوان (سياسة النظام الإيراني في زعزعة الأمن في المنطقة..تهريب المخدرات نموذجا)، أن مليشيا الحوثي والعشائر التابعة لها تنهب السلال الغذائية، ويهاجمون الخزائن اليمنية بحثاً عن مكاسب شخصية، ومكاسب تتعلق بإيران، تاركين بقية الشعب في حالة مجاعة هم المتسببون بها.

ولفتت إلى أن انتشار المخدرات من قبل مليشيا الحوثي؛ تسببت في تدمير المجتمعات والاقتصادات المحلية.

وبينت المحامية الأمريكية أن المليشيا الحوثية تعتمد على المخدرات، وترويجها في سبيل التجنيد لمن يقعون فريسة سهلة أمامهم، الذين يصبحون بعد ذلك مدمنين ويتجاهلون مصالحهم الخاصة ويستخدمون هذه الوسيلة للابتزاز في التجنيد.

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