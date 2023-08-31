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نمو التمويل العقاري السكني 8% بأكثر من 171 ألف عقد جديد خلال 7 أشهر

نما عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2021، بأكثر من 8% مسجلةً 171,757 عقد، بقيمة 87.7 مليار ريال بنمو 20% في التمويل، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 التي سجلت 158,495عقد بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال، بحسب نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

وسجلت عقود التمويل العقاري الجديدة خلال شهر يوليو 18,703 عقدًا بقيمة 8.6 مليار ريال، وحققت عقود التمويل الجديدة نمواً 5% خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل 17,752 عقد، فيما ارتفع التمويل المقدم من كافة المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بنحو 12% مقارنةً بشهر يونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليار ريال.

وبحسب النشرة، بلغ التمويل العقاري للفلل السكنية لشهر يوليو 78% من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر يوليو.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

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نمو التمويل العقاري السكني 8% بأكثر من 171 ألف عقد جديد خلال 7 أشهر
سبق

نما عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2021، بأكثر من 8% مسجلةً 171,757 عقد، بقيمة 87.7 مليار ريال بنمو 20% في التمويل، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 التي سجلت 158,495عقد بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال، بحسب نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

وسجلت عقود التمويل العقاري الجديدة خلال شهر يوليو 18,703 عقدًا بقيمة 8.6 مليار ريال، وحققت عقود التمويل الجديدة نمواً 5% خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل 17,752 عقد، فيما ارتفع التمويل المقدم من كافة المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بنحو 12% مقارنةً بشهر يونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليار ريال.

وبحسب النشرة، بلغ التمويل العقاري للفلل السكنية لشهر يوليو 78% من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر يوليو.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:58 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:29 PM

نمو التمويل العقاري السكني 8% بأكثر من 171 ألف عقد جديد خلال 7 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نما عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2021، بأكثر من 8% مسجلةً 171,757 عقد، بقيمة 87.7 مليار ريال بنمو 20% في التمويل، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 التي سجلت 158,495عقد بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال، بحسب نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

وسجلت عقود التمويل العقاري الجديدة خلال شهر يوليو 18,703 عقدًا بقيمة 8.6 مليار ريال، وحققت عقود التمويل الجديدة نمواً 5% خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل 17,752 عقد، فيما ارتفع التمويل المقدم من كافة المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بنحو 12% مقارنةً بشهر يونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليار ريال.

وبحسب النشرة، بلغ التمويل العقاري للفلل السكنية لشهر يوليو 78% من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر يوليو.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

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