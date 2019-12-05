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قبرص تقاضي تركيا أمام محكمة العدل الدولية حول حقول غاز "المتوسط"

أكدت استخدامها كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها السيادية

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم (الخميس) أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وقال "أناستاسياديس": "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي"، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة بشرق المتوسط، خلافًا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9,3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبل إنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.

وترفض أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثًا عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في يوليو (تموز) تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليًا، التي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردًا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

الرئيس القبرصي محكمة العدل الدولية تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبرص تقاضي تركيا أمام محكمة العدل الدولية حول حقول غاز "المتوسط"
سبق

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم (الخميس) أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وقال "أناستاسياديس": "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي"، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة بشرق المتوسط، خلافًا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9,3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبل إنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.

وترفض أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثًا عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في يوليو (تموز) تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليًا، التي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردًا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:08 PM

قبرص تقاضي تركيا أمام محكمة العدل الدولية حول حقول غاز "المتوسط"

أكدت استخدامها كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها السيادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم (الخميس) أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وقال "أناستاسياديس": "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي"، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة بشرق المتوسط، خلافًا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9,3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبل إنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.

وترفض أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثًا عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في يوليو (تموز) تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليًا، التي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردًا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

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