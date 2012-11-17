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مستشفى سليمان الحبيب في الخُبر ينجح في علاج عقم ثلاثينية بعد معاناة استمرت 10 سنوات

خاضت خلال هذه الفترة رحلةً علاجية طويلة داخل وخارج المملكة ولكن دون جدوى

تَمكّن فريق طبي متخصص بمركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخُبر، من علاج العقم لدى سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا والحمل في توأم؛ وذلك بعد معاناة طويلة استمرت 10سنوات، خاضت خلال هذه الفترة رحلة علاجية طويلة داخل وخارج المملكة ولكن دون جدوى.

ذكر ذلك الدكتور أحمد الشايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة البريطانية، والذي أضاف أن المريضة لم تفقد الأمل بعد إجراء 5 محاولات لأطفال الأنابيب؛ حيث قام الزوجان بزيارة المستشفى للبدء في محاولة جديدة لهما، وبعد الاستماع إلى تاريخهما المرضي ونتائج الفحوصات السابقة، تَبَين وجود عامل مسبب للعقم لدى الزوج، مع حدوث نقص في مخزون البويضات عند الزوجة.

واستكمل الدكتور الشايب قائلًا: بعد دراسة الملفات الطبية للزوجين، تَقرر علاج الزوج البالغ من العمر 40 عامًا، لوجود خلل في مستوى الهرمونات، تم كشفه بالفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى إخضاعه لعملية دقيقة لاستخراج الحيوانات المنوية من الخصية مباشرة.

كما تم إخضاع الزوجة لبرنامج تشخيصي مفصل، اشتمل على فحوصات مخبرية ومناعية وهرمونية وشعاعية للرحم والمبيضين، إضافة إلى استخدام بروتوكول علاجي مختلف عن ما تم تطبيقه مسبقًا؛ وذلك من خلال عمل تهدئة للمبايض قبل مرحلة التنشيط، بالإضافة إلى تجميد الأجنة وإرجاعها في دورة شهرية لاحقة.

واختتم الدكتور أحمد الشايب حديثه: بفضل من الله تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح؛ إذ إن ذلك حصل بعد المتابعة الدورية للزوجة؛ حيث نتج عن ذلك حملها بتوأم ولله الحمد؛ مؤكدًا أن جميع الفحوصات أثبتت أن الحمل يتقدم بصورة جيدة ولله الحمد.

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مستشفى سليمان الحبيب في الخُبر ينجح في علاج عقم ثلاثينية بعد معاناة استمرت 10 سنوات
سبق

تَمكّن فريق طبي متخصص بمركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخُبر، من علاج العقم لدى سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا والحمل في توأم؛ وذلك بعد معاناة طويلة استمرت 10سنوات، خاضت خلال هذه الفترة رحلة علاجية طويلة داخل وخارج المملكة ولكن دون جدوى.

ذكر ذلك الدكتور أحمد الشايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة البريطانية، والذي أضاف أن المريضة لم تفقد الأمل بعد إجراء 5 محاولات لأطفال الأنابيب؛ حيث قام الزوجان بزيارة المستشفى للبدء في محاولة جديدة لهما، وبعد الاستماع إلى تاريخهما المرضي ونتائج الفحوصات السابقة، تَبَين وجود عامل مسبب للعقم لدى الزوج، مع حدوث نقص في مخزون البويضات عند الزوجة.

واستكمل الدكتور الشايب قائلًا: بعد دراسة الملفات الطبية للزوجين، تَقرر علاج الزوج البالغ من العمر 40 عامًا، لوجود خلل في مستوى الهرمونات، تم كشفه بالفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى إخضاعه لعملية دقيقة لاستخراج الحيوانات المنوية من الخصية مباشرة.

كما تم إخضاع الزوجة لبرنامج تشخيصي مفصل، اشتمل على فحوصات مخبرية ومناعية وهرمونية وشعاعية للرحم والمبيضين، إضافة إلى استخدام بروتوكول علاجي مختلف عن ما تم تطبيقه مسبقًا؛ وذلك من خلال عمل تهدئة للمبايض قبل مرحلة التنشيط، بالإضافة إلى تجميد الأجنة وإرجاعها في دورة شهرية لاحقة.

واختتم الدكتور أحمد الشايب حديثه: بفضل من الله تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح؛ إذ إن ذلك حصل بعد المتابعة الدورية للزوجة؛ حيث نتج عن ذلك حملها بتوأم ولله الحمد؛ مؤكدًا أن جميع الفحوصات أثبتت أن الحمل يتقدم بصورة جيدة ولله الحمد.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:19 AM

مستشفى سليمان الحبيب في الخُبر ينجح في علاج عقم ثلاثينية بعد معاناة استمرت 10 سنوات

خاضت خلال هذه الفترة رحلةً علاجية طويلة داخل وخارج المملكة ولكن دون جدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَمكّن فريق طبي متخصص بمركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخُبر، من علاج العقم لدى سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا والحمل في توأم؛ وذلك بعد معاناة طويلة استمرت 10سنوات، خاضت خلال هذه الفترة رحلة علاجية طويلة داخل وخارج المملكة ولكن دون جدوى.

ذكر ذلك الدكتور أحمد الشايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة البريطانية، والذي أضاف أن المريضة لم تفقد الأمل بعد إجراء 5 محاولات لأطفال الأنابيب؛ حيث قام الزوجان بزيارة المستشفى للبدء في محاولة جديدة لهما، وبعد الاستماع إلى تاريخهما المرضي ونتائج الفحوصات السابقة، تَبَين وجود عامل مسبب للعقم لدى الزوج، مع حدوث نقص في مخزون البويضات عند الزوجة.

واستكمل الدكتور الشايب قائلًا: بعد دراسة الملفات الطبية للزوجين، تَقرر علاج الزوج البالغ من العمر 40 عامًا، لوجود خلل في مستوى الهرمونات، تم كشفه بالفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى إخضاعه لعملية دقيقة لاستخراج الحيوانات المنوية من الخصية مباشرة.

كما تم إخضاع الزوجة لبرنامج تشخيصي مفصل، اشتمل على فحوصات مخبرية ومناعية وهرمونية وشعاعية للرحم والمبيضين، إضافة إلى استخدام بروتوكول علاجي مختلف عن ما تم تطبيقه مسبقًا؛ وذلك من خلال عمل تهدئة للمبايض قبل مرحلة التنشيط، بالإضافة إلى تجميد الأجنة وإرجاعها في دورة شهرية لاحقة.

واختتم الدكتور أحمد الشايب حديثه: بفضل من الله تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح؛ إذ إن ذلك حصل بعد المتابعة الدورية للزوجة؛ حيث نتج عن ذلك حملها بتوأم ولله الحمد؛ مؤكدًا أن جميع الفحوصات أثبتت أن الحمل يتقدم بصورة جيدة ولله الحمد.

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