النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

وفاة 231 ألف شخص بكورونا بالقارة الأفريقية خلال يوم واحد

فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس أكثر من ملايين

سجل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة 231 ألفًا و157 شخصًا بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية.

وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات، مشيرًا إلى تطعيم 196 مليونًا و657 ألفًا و884 شخصًا في جميع أنحاء أفريقيا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة 231 ألف شخص بكورونا بالقارة الأفريقية خلال يوم واحد
سبق

سجل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة 231 ألفًا و157 شخصًا بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية.

وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات، مشيرًا إلى تطعيم 196 مليونًا و657 ألفًا و884 شخصًا في جميع أنحاء أفريقيا.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
06:21 PM

وفاة 231 ألف شخص بكورونا بالقارة الأفريقية خلال يوم واحد

فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس أكثر من ملايين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
913

سجل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة 231 ألفًا و157 شخصًا بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية.

وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات، مشيرًا إلى تطعيم 196 مليونًا و657 ألفًا و884 شخصًا في جميع أنحاء أفريقيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة