سجل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة 231 ألفًا و157 شخصًا بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية. وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات، مشيرًا إلى تطعيم 196 مليونًا و657 ألفًا و884 شخصًا في جميع أنحاء أفريقيا.

وفاة 231 ألف شخص بكورونا بالقارة الأفريقية خلال يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-09 سجل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة 231 ألفًا و157 شخصًا بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية.



وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات، مشيرًا إلى تطعيم 196 مليونًا و657 ألفًا و884 شخصًا في جميع أنحاء أفريقيا.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 06:21 PM

وفاة 231 ألف شخص بكورونا بالقارة الأفريقية خلال يوم واحد فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس أكثر من ملايين





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سجل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة 231 ألفًا و157 شخصًا بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية.



وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات، مشيرًا إلى تطعيم 196 مليونًا و657 ألفًا و884 شخصًا في جميع أنحاء أفريقيا.