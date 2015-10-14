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الرياض وموسكو تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية من السعودية

سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت - 1" الفضائي الصاروخي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" TAQNIA السعودية، التعاون في مجال الفضاء.

ووفق ما نقلته، اليوم، "روسيا اليوم" سيكون التعاون تحديداً في مجال تطوير المجمع الفضائي الصاروخي روسي الصنع "ستارت - 1"، وجاء ذلك من خلال توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن، اليوم، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض.

وأعلن الجانبان أنهما سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت - 1" الفضائي الصاروخي وسيوظفان استثمارات لتطويره وجعله مشروعاً خاصاً في مصلحة البلدين.

وتقضي الاتفاقية باتخاذ خطوات علمية وإنتاجية مشتركة من قِبل الخبراء الروس والسعوديين فيما يتعلق بإنشاء مكونات إضافية للمجمع الفضائي بغية رفع مواصفاته والطلب عليه في السوق.. وذلك لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة الروسية والسعودية إلى مدار الأرض المنخفض.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF)، كيريل دميترييف؛ إن المشاركة في تحقيق المشروع والتصميم وإنتاج الصواريخ يضع أساساً متيناً لتحقيق مشاريع خاصة ذات أبعاد كبيرة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية.

أما رئيس شركة TAQNIA السعودية د. تركي بن سعود آل سعود؛ فعبّر عن ارتياحه لتطوير الشراكة الروسية السعودية في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

وكان رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف؛ قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد بحث مشروع لإطلاق قمر صناعي من أراضي المملكة، فيما لم يذكر أيّ تفاصيل أخرى تخص المشروع.

الصندوق الروسي للاستثمار الشركة السعودية للتنمية والاستثمار بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض وموسكو تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية من السعودية
سبق

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" TAQNIA السعودية، التعاون في مجال الفضاء.

ووفق ما نقلته، اليوم، "روسيا اليوم" سيكون التعاون تحديداً في مجال تطوير المجمع الفضائي الصاروخي روسي الصنع "ستارت - 1"، وجاء ذلك من خلال توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن، اليوم، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض.

وأعلن الجانبان أنهما سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت - 1" الفضائي الصاروخي وسيوظفان استثمارات لتطويره وجعله مشروعاً خاصاً في مصلحة البلدين.

وتقضي الاتفاقية باتخاذ خطوات علمية وإنتاجية مشتركة من قِبل الخبراء الروس والسعوديين فيما يتعلق بإنشاء مكونات إضافية للمجمع الفضائي بغية رفع مواصفاته والطلب عليه في السوق.. وذلك لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة الروسية والسعودية إلى مدار الأرض المنخفض.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF)، كيريل دميترييف؛ إن المشاركة في تحقيق المشروع والتصميم وإنتاج الصواريخ يضع أساساً متيناً لتحقيق مشاريع خاصة ذات أبعاد كبيرة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية.

أما رئيس شركة TAQNIA السعودية د. تركي بن سعود آل سعود؛ فعبّر عن ارتياحه لتطوير الشراكة الروسية السعودية في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

وكان رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف؛ قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد بحث مشروع لإطلاق قمر صناعي من أراضي المملكة، فيما لم يذكر أيّ تفاصيل أخرى تخص المشروع.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:08 PM

الرياض وموسكو تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية من السعودية

سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت - 1" الفضائي الصاروخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" TAQNIA السعودية، التعاون في مجال الفضاء.

ووفق ما نقلته، اليوم، "روسيا اليوم" سيكون التعاون تحديداً في مجال تطوير المجمع الفضائي الصاروخي روسي الصنع "ستارت - 1"، وجاء ذلك من خلال توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن، اليوم، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض.

وأعلن الجانبان أنهما سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت - 1" الفضائي الصاروخي وسيوظفان استثمارات لتطويره وجعله مشروعاً خاصاً في مصلحة البلدين.

وتقضي الاتفاقية باتخاذ خطوات علمية وإنتاجية مشتركة من قِبل الخبراء الروس والسعوديين فيما يتعلق بإنشاء مكونات إضافية للمجمع الفضائي بغية رفع مواصفاته والطلب عليه في السوق.. وذلك لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة الروسية والسعودية إلى مدار الأرض المنخفض.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF)، كيريل دميترييف؛ إن المشاركة في تحقيق المشروع والتصميم وإنتاج الصواريخ يضع أساساً متيناً لتحقيق مشاريع خاصة ذات أبعاد كبيرة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية.

أما رئيس شركة TAQNIA السعودية د. تركي بن سعود آل سعود؛ فعبّر عن ارتياحه لتطوير الشراكة الروسية السعودية في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

وكان رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف؛ قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد بحث مشروع لإطلاق قمر صناعي من أراضي المملكة، فيما لم يذكر أيّ تفاصيل أخرى تخص المشروع.

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