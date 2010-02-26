النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح "كتاب القصيم" يجذب دور النشر الخليجية والعربية

​سجل قوة شرائية فاقت المتوقع بسبب نوعية الكتب

أدى الإقبال الكبير لمعرض القصيم للكتاب في دورته الأولى، والقوة الشرائية للمبيعات، والتنوع والشمولية في العناوين والمؤلفات، ونخبوية الطلب على الكتب، إلى خلق هالة جذب عملت على لفت العديد من دور النشر والطباعة على المستوى الخليج والعربي، التي تواصلت مع الإدارة التنفيذية للمعرض؛ سعيًا للحصول على رخص وفسوح المشاركة في المعرض.

وكشفت الكثير من دور النشر والطباعة المحلية، المشاركة بمعرض القصيم، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة عن تحقيقها لنسب مبيعات مرتفعة، فاقت في متوسطها جميع المعارض التي شاركت بها من قبل، على المستوى المحلي وحتى الخليجي والعربي، واضطرار البعض منها إلى إمداد نفسها بكميات من الكتب، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء المعرض، مبدية رضاها التام نحو التزايد المستمر من قبل زوار المعرض، وانعكاس ذلك على ارتفاع القوة الشرائية، وخلق بيئة تسويقية جاذبة، تعزز من تنافسية دور النشر، وتفتح لمنطقة القصيم آفاقًا معرفية، تضعها في مصاف المناطق الُمستهدَفة من قبل دور النشر والمكتبات.

في حين ذكر عدد من ممثلي دور النشر أن نوعية محتوى الكتب والعناوين، ذات البعد العميق والتخصصي، وأسماء المؤلفين المطلوبين من قبل الزوار؛ أكدت لهم أن زائر معرض القصيم قارئ نهم ومتخصص، وليس زائر معارض ومتسوقا، وهو ما يعكس القيمة المعرفية والثقافية التي تمتاز بها المنطقة، وتكشف عن مشهد ثقافي جاذب ومتفاعل.

وبحسب المدير التنفيذي لمعرض القصيم للكتاب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع، حمد البكر، أن الجهود الكبيرة التي قدمت من اللجان الإشرافية والتنفيذية والتنظيمية للمعرض، والتنسيق المبكر مع دور النشر المشاركة، وحالة الوعي والشغف الثقافي عند القارئ، خلق محضنًا خصبًا للنجاح، تجلى بصورة توافد كبير من زوار المعرض، وقيمة شرائية منافسة، وحجم مبيعات مرتفع، في فترة زمنية وجيزة.

وأكد البكر أن كل تلك المؤشرات عملت على "استفزاز" دور النشر الخليجية والعربية، التي بادرت منذ انطلاقة المعرض إلى التواصل مع الإدارة طلبًا للمشاركة الفورية في الدورة الحالية، والبعض منها سعى للحصول على أذونات رسمية وتصاريح للموسم المقبل.​

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح "كتاب القصيم" يجذب دور النشر الخليجية والعربية
سبق

أدى الإقبال الكبير لمعرض القصيم للكتاب في دورته الأولى، والقوة الشرائية للمبيعات، والتنوع والشمولية في العناوين والمؤلفات، ونخبوية الطلب على الكتب، إلى خلق هالة جذب عملت على لفت العديد من دور النشر والطباعة على المستوى الخليج والعربي، التي تواصلت مع الإدارة التنفيذية للمعرض؛ سعيًا للحصول على رخص وفسوح المشاركة في المعرض.

وكشفت الكثير من دور النشر والطباعة المحلية، المشاركة بمعرض القصيم، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة عن تحقيقها لنسب مبيعات مرتفعة، فاقت في متوسطها جميع المعارض التي شاركت بها من قبل، على المستوى المحلي وحتى الخليجي والعربي، واضطرار البعض منها إلى إمداد نفسها بكميات من الكتب، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء المعرض، مبدية رضاها التام نحو التزايد المستمر من قبل زوار المعرض، وانعكاس ذلك على ارتفاع القوة الشرائية، وخلق بيئة تسويقية جاذبة، تعزز من تنافسية دور النشر، وتفتح لمنطقة القصيم آفاقًا معرفية، تضعها في مصاف المناطق الُمستهدَفة من قبل دور النشر والمكتبات.

في حين ذكر عدد من ممثلي دور النشر أن نوعية محتوى الكتب والعناوين، ذات البعد العميق والتخصصي، وأسماء المؤلفين المطلوبين من قبل الزوار؛ أكدت لهم أن زائر معرض القصيم قارئ نهم ومتخصص، وليس زائر معارض ومتسوقا، وهو ما يعكس القيمة المعرفية والثقافية التي تمتاز بها المنطقة، وتكشف عن مشهد ثقافي جاذب ومتفاعل.

وبحسب المدير التنفيذي لمعرض القصيم للكتاب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع، حمد البكر، أن الجهود الكبيرة التي قدمت من اللجان الإشرافية والتنفيذية والتنظيمية للمعرض، والتنسيق المبكر مع دور النشر المشاركة، وحالة الوعي والشغف الثقافي عند القارئ، خلق محضنًا خصبًا للنجاح، تجلى بصورة توافد كبير من زوار المعرض، وقيمة شرائية منافسة، وحجم مبيعات مرتفع، في فترة زمنية وجيزة.

وأكد البكر أن كل تلك المؤشرات عملت على "استفزاز" دور النشر الخليجية والعربية، التي بادرت منذ انطلاقة المعرض إلى التواصل مع الإدارة طلبًا للمشاركة الفورية في الدورة الحالية، والبعض منها سعى للحصول على أذونات رسمية وتصاريح للموسم المقبل.​

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
07:47 PM

نجاح "كتاب القصيم" يجذب دور النشر الخليجية والعربية

​سجل قوة شرائية فاقت المتوقع بسبب نوعية الكتب

A A A
بدر العتيبي - القصيم
2
3,411

أدى الإقبال الكبير لمعرض القصيم للكتاب في دورته الأولى، والقوة الشرائية للمبيعات، والتنوع والشمولية في العناوين والمؤلفات، ونخبوية الطلب على الكتب، إلى خلق هالة جذب عملت على لفت العديد من دور النشر والطباعة على المستوى الخليج والعربي، التي تواصلت مع الإدارة التنفيذية للمعرض؛ سعيًا للحصول على رخص وفسوح المشاركة في المعرض.

وكشفت الكثير من دور النشر والطباعة المحلية، المشاركة بمعرض القصيم، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة عن تحقيقها لنسب مبيعات مرتفعة، فاقت في متوسطها جميع المعارض التي شاركت بها من قبل، على المستوى المحلي وحتى الخليجي والعربي، واضطرار البعض منها إلى إمداد نفسها بكميات من الكتب، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء المعرض، مبدية رضاها التام نحو التزايد المستمر من قبل زوار المعرض، وانعكاس ذلك على ارتفاع القوة الشرائية، وخلق بيئة تسويقية جاذبة، تعزز من تنافسية دور النشر، وتفتح لمنطقة القصيم آفاقًا معرفية، تضعها في مصاف المناطق الُمستهدَفة من قبل دور النشر والمكتبات.

في حين ذكر عدد من ممثلي دور النشر أن نوعية محتوى الكتب والعناوين، ذات البعد العميق والتخصصي، وأسماء المؤلفين المطلوبين من قبل الزوار؛ أكدت لهم أن زائر معرض القصيم قارئ نهم ومتخصص، وليس زائر معارض ومتسوقا، وهو ما يعكس القيمة المعرفية والثقافية التي تمتاز بها المنطقة، وتكشف عن مشهد ثقافي جاذب ومتفاعل.

وبحسب المدير التنفيذي لمعرض القصيم للكتاب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع، حمد البكر، أن الجهود الكبيرة التي قدمت من اللجان الإشرافية والتنفيذية والتنظيمية للمعرض، والتنسيق المبكر مع دور النشر المشاركة، وحالة الوعي والشغف الثقافي عند القارئ، خلق محضنًا خصبًا للنجاح، تجلى بصورة توافد كبير من زوار المعرض، وقيمة شرائية منافسة، وحجم مبيعات مرتفع، في فترة زمنية وجيزة.

وأكد البكر أن كل تلك المؤشرات عملت على "استفزاز" دور النشر الخليجية والعربية، التي بادرت منذ انطلاقة المعرض إلى التواصل مع الإدارة طلبًا للمشاركة الفورية في الدورة الحالية، والبعض منها سعى للحصول على أذونات رسمية وتصاريح للموسم المقبل.​

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة