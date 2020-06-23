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الجامعة العربية ترحب بإقامة "الحج بأعداد محدودة": قرار حكيم

"أبوغزالة": يحافظ على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار الجائحة

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذا القرار الحكيم لحكومة المملكة جاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالمياً.

وأشادت "أبوغزالة "بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المتواصلة لتسيير أداء المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج كل عام.

وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية عن أملها في استمرار الأمن والأمان للمملكة، وأن يزيل المولى عز وجل هذا الوباء حتى يعود ضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا إلى الأراضي المقدسة لأداء هذه الفريضة.

جامعة الدول العربية

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الجامعة العربية ترحب بإقامة "الحج بأعداد محدودة": قرار حكيم
سبق

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذا القرار الحكيم لحكومة المملكة جاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالمياً.

وأشادت "أبوغزالة "بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المتواصلة لتسيير أداء المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج كل عام.

وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية عن أملها في استمرار الأمن والأمان للمملكة، وأن يزيل المولى عز وجل هذا الوباء حتى يعود ضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا إلى الأراضي المقدسة لأداء هذه الفريضة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:08 PM

الجامعة العربية ترحب بإقامة "الحج بأعداد محدودة": قرار حكيم

"أبوغزالة": يحافظ على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذا القرار الحكيم لحكومة المملكة جاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالمياً.

وأشادت "أبوغزالة "بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المتواصلة لتسيير أداء المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج كل عام.

وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية عن أملها في استمرار الأمن والأمان للمملكة، وأن يزيل المولى عز وجل هذا الوباء حتى يعود ضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا إلى الأراضي المقدسة لأداء هذه الفريضة.

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