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"بر الشرائع" بمكة تخفض حضور الموظفين وتوقف استقبال المراجعين في مقرّها

مع بقاء خدماتها عبر موقعها ومنصاتها الإلكترونية

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، عن خفض حضور الموظفين بنسبة 50%، على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما تستمرّ باستقبال طلبات واستفسارات المراجعين والمستفيدين عبر موقع الجمعية الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي المعلن عنها.

ويأتي ذلك ضمن حرص الجمعية على استمرارية العمل وخدمة المستفيدين، سائلين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يمتّع الجميع بالصحة والعافية.

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"بر الشرائع" بمكة تخفض حضور الموظفين وتوقف استقبال المراجعين في مقرّها
سبق

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، عن خفض حضور الموظفين بنسبة 50%، على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما تستمرّ باستقبال طلبات واستفسارات المراجعين والمستفيدين عبر موقع الجمعية الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي المعلن عنها.

ويأتي ذلك ضمن حرص الجمعية على استمرارية العمل وخدمة المستفيدين، سائلين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يمتّع الجميع بالصحة والعافية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:04 PM

"بر الشرائع" بمكة تخفض حضور الموظفين وتوقف استقبال المراجعين في مقرّها

مع بقاء خدماتها عبر موقعها ومنصاتها الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، عن خفض حضور الموظفين بنسبة 50%، على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما تستمرّ باستقبال طلبات واستفسارات المراجعين والمستفيدين عبر موقع الجمعية الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي المعلن عنها.

ويأتي ذلك ضمن حرص الجمعية على استمرارية العمل وخدمة المستفيدين، سائلين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يمتّع الجميع بالصحة والعافية.

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