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ارتفاع الرضا عن منتجات الإسكان لـ 72 % بالربع الثالث من 2019

وفق بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن ارتفاع مستوى الرضا العام بين المواطنين عن منتجات وخدمات وزارة الإسكان بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2019م.

ويحتوي استطلاع الرأي، الذي نشره المركز على حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، على مجموعة من آراء المواطنين المرشحين والمستفيدين من خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوى الرضا إلى 56% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م مقارنة بنحو 47% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين المستفيدين فعلياً من المنتجات والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، بنسبة بلغت 72% خلال الربع الثالث من 2019م مقابل 64% في الربع الأول 2019م.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي ينفذها مركز "رأي" بشكل ربع سنوي عن خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وتستهدف هذه الاستطلاعات عينة عشوائية ممثلة من المواطنين المرشحين والمستفيدين من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة.

وبحسب استطلاع الرأي فقد سجل المستفيدون الفعليون نسبة رضا عالية حول منتجات وخدمات الوزارة بنحو 72% ونحو 10% عدم رضا ونحو 18% محايد، وبالمتوسط سجلت نسب الرضا كافة 56% مقابل 20% غير راضين، ونحو 24% محايدين.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظًة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي من خلال التواصل الفاعل والشراكات المثمرة محلياً ودولياً.

ويعمل المركز على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته من خلال ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، ومناقشة القضايا الوطنية وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياتها، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في الحوار الوطني، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال، من خلال توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ووضع رؤى إستراتيجية لموضوعات الحوار.

المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع الرضا عن منتجات الإسكان لـ 72 % بالربع الثالث من 2019
سبق

كشفت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن ارتفاع مستوى الرضا العام بين المواطنين عن منتجات وخدمات وزارة الإسكان بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2019م.

ويحتوي استطلاع الرأي، الذي نشره المركز على حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، على مجموعة من آراء المواطنين المرشحين والمستفيدين من خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوى الرضا إلى 56% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م مقارنة بنحو 47% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين المستفيدين فعلياً من المنتجات والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، بنسبة بلغت 72% خلال الربع الثالث من 2019م مقابل 64% في الربع الأول 2019م.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي ينفذها مركز "رأي" بشكل ربع سنوي عن خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وتستهدف هذه الاستطلاعات عينة عشوائية ممثلة من المواطنين المرشحين والمستفيدين من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة.

وبحسب استطلاع الرأي فقد سجل المستفيدون الفعليون نسبة رضا عالية حول منتجات وخدمات الوزارة بنحو 72% ونحو 10% عدم رضا ونحو 18% محايد، وبالمتوسط سجلت نسب الرضا كافة 56% مقابل 20% غير راضين، ونحو 24% محايدين.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظًة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي من خلال التواصل الفاعل والشراكات المثمرة محلياً ودولياً.

ويعمل المركز على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته من خلال ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، ومناقشة القضايا الوطنية وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياتها، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في الحوار الوطني، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال، من خلال توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ووضع رؤى إستراتيجية لموضوعات الحوار.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:16 PM

ارتفاع الرضا عن منتجات الإسكان لـ 72 % بالربع الثالث من 2019

وفق بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن ارتفاع مستوى الرضا العام بين المواطنين عن منتجات وخدمات وزارة الإسكان بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2019م.

ويحتوي استطلاع الرأي، الذي نشره المركز على حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، على مجموعة من آراء المواطنين المرشحين والمستفيدين من خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوى الرضا إلى 56% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م مقارنة بنحو 47% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين المستفيدين فعلياً من المنتجات والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، بنسبة بلغت 72% خلال الربع الثالث من 2019م مقابل 64% في الربع الأول 2019م.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي ينفذها مركز "رأي" بشكل ربع سنوي عن خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وتستهدف هذه الاستطلاعات عينة عشوائية ممثلة من المواطنين المرشحين والمستفيدين من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة.

وبحسب استطلاع الرأي فقد سجل المستفيدون الفعليون نسبة رضا عالية حول منتجات وخدمات الوزارة بنحو 72% ونحو 10% عدم رضا ونحو 18% محايد، وبالمتوسط سجلت نسب الرضا كافة 56% مقابل 20% غير راضين، ونحو 24% محايدين.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظًة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي من خلال التواصل الفاعل والشراكات المثمرة محلياً ودولياً.

ويعمل المركز على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته من خلال ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، ومناقشة القضايا الوطنية وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياتها، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في الحوار الوطني، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال، من خلال توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ووضع رؤى إستراتيجية لموضوعات الحوار.

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