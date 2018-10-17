أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراة الشباب والاتفاق، ومباراة الشباب والوحدة ضمن الجولتين السابعة والثامنة على التوالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتقام على ملعب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في نفس مواعيدها المحددة مسبقًا. وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديَيْن، أن قرار النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباريات في مواعيدها المحددة، إضافة إلى التقرير الوارد إلى لجنة المسابقات من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حالة منشأة نادي الشباب، كما يأتي هذا القرار استنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (9) في اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. من جانبه أوضح أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن تغيير ملعب المباراة جاء بناء على التقرير الوارد إلى الرابطة من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الذي أكد فيه عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وكذلك بناء على محضر الاجتماع الذي تم بين ممثلين عن هيئة الرياضة والرابطة ونادي الشباب؛ حيث سيتم تحضير ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لمعايير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال اليومين المقبلين؛ مما يمكّن من إقامة المباراتين في موعدهما، مثمنًا الجهود المبذولة من الزملاء في الهيئة لتجهيز الملعب خلال وقت قياسي، وبتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة.

الشباب يستضيف الاتفاق والوحدة على ملعبه بدلًا من الملز صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-17 أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراة الشباب والاتفاق، ومباراة الشباب والوحدة ضمن الجولتين السابعة والثامنة على التوالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتقام على ملعب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في نفس مواعيدها المحددة مسبقًا.



وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديَيْن، أن قرار النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباريات في مواعيدها المحددة، إضافة إلى التقرير الوارد إلى لجنة المسابقات من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حالة منشأة نادي الشباب، كما يأتي هذا القرار استنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (9) في اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



من جانبه أوضح أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن تغيير ملعب المباراة جاء بناء على التقرير الوارد إلى الرابطة من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الذي أكد فيه عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وكذلك بناء على محضر الاجتماع الذي تم بين ممثلين عن هيئة الرياضة والرابطة ونادي الشباب؛ حيث سيتم تحضير ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لمعايير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال اليومين المقبلين؛ مما يمكّن من إقامة المباراتين في موعدهما، مثمنًا الجهود المبذولة من الزملاء في الهيئة لتجهيز الملعب خلال وقت قياسي، وبتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 06:44 PM

اخر تعديل 17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 07:09 PM

الشباب يستضيف الاتفاق والوحدة على ملعبه بدلًا من الملز في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري..





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أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراة الشباب والاتفاق، ومباراة الشباب والوحدة ضمن الجولتين السابعة والثامنة على التوالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتقام على ملعب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في نفس مواعيدها المحددة مسبقًا.



وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديَيْن، أن قرار النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباريات في مواعيدها المحددة، إضافة إلى التقرير الوارد إلى لجنة المسابقات من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حالة منشأة نادي الشباب، كما يأتي هذا القرار استنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (9) في اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



من جانبه أوضح أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن تغيير ملعب المباراة جاء بناء على التقرير الوارد إلى الرابطة من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الذي أكد فيه عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وكذلك بناء على محضر الاجتماع الذي تم بين ممثلين عن هيئة الرياضة والرابطة ونادي الشباب؛ حيث سيتم تحضير ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لمعايير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال اليومين المقبلين؛ مما يمكّن من إقامة المباراتين في موعدهما، مثمنًا الجهود المبذولة من الزملاء في الهيئة لتجهيز الملعب خلال وقت قياسي، وبتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة.