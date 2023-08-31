النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً

وفق تقرير "لويدز ليست".. رغم تحديات جائحة كورونا

صُنّفَ ميناء الملك عبدالله، ضمن أفضل 100 ميناء للحاويات في العالم، وفقاً لنسخة 2021 من تقرير "لويدز ليست" السنوي لأفضل 100 ميناء في العالم الذي نُشر مؤخراً.

وقد أسهم الأداء القوي الذي أظهره الميناء في عام 2020، على الرغم من التحديات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تقدم ترتيبه بثلاثة مراكز للوصول إلى المركز 84، وبالتالي ترسيخ مكانته في القائمة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو: البنية التحتية المتطورة والعمليات التشغيلية الفعالة التي يتميز بها الميناء أسهمت في نموه ومرونته في مختلف التصنيفات العالمية، وهذا التحسن الملحوظ في تصنيف ميناء الملك عبدالله في القائمة العالمية يعكس مدى كفاءة البنية التحتية للميناء والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى استراتيجية التجاوب السريع والفعال للتخفيف من تأثير الجائحة العالمي.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز كتتويج للجهود المقدرة والمبذولة من قِبل إدارة ميناء الملك عبدالله ليصبح الميناء الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة استيعاب 25 مليون حاوية قياسية في العام.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله سجل زيادة بنسبة 6.6% في مناولة الحاويات في عام 2020، ليصل إجمالي الحاويات إلى 2.153.963 حاوية قياسية مقابل 2.020.683 حاوية قياسية في عام 2019، كما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 16% في عدد الحاويات المستوردة مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للبضائع السائبة والعامة، فقد سجل الميناء زيادة بنسبة 12.4% في عام 2020، حيث وصل إلى 3.329.380 طناً مقابل 2.962.867 طناً في عام 2019.

ويستمر الأداء الجيد للميناء بشكل استثنائي في عام 2021، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته بشكل كبير، ليحتل المرتبة الأولى في النمو على مستوى الموانئ في المنطقة خلال الربع الأول، حيث وصل عدد الحاويات المناولة إلى 693.700 حاوية قياسية، بزيادة 44.2% من 481.100 حاوية قياسية مسجلة في الربع الأول من عام 2020.

وقد حقق الميناء رقماً قياسياً آخر فيما يتعلق بالحجم الشهري للبضائع السائبة، من خلال مناولة أكثر من 600 ألف طن في أبريل 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً
سبق

صُنّفَ ميناء الملك عبدالله، ضمن أفضل 100 ميناء للحاويات في العالم، وفقاً لنسخة 2021 من تقرير "لويدز ليست" السنوي لأفضل 100 ميناء في العالم الذي نُشر مؤخراً.

وقد أسهم الأداء القوي الذي أظهره الميناء في عام 2020، على الرغم من التحديات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تقدم ترتيبه بثلاثة مراكز للوصول إلى المركز 84، وبالتالي ترسيخ مكانته في القائمة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو: البنية التحتية المتطورة والعمليات التشغيلية الفعالة التي يتميز بها الميناء أسهمت في نموه ومرونته في مختلف التصنيفات العالمية، وهذا التحسن الملحوظ في تصنيف ميناء الملك عبدالله في القائمة العالمية يعكس مدى كفاءة البنية التحتية للميناء والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى استراتيجية التجاوب السريع والفعال للتخفيف من تأثير الجائحة العالمي.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز كتتويج للجهود المقدرة والمبذولة من قِبل إدارة ميناء الملك عبدالله ليصبح الميناء الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة استيعاب 25 مليون حاوية قياسية في العام.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله سجل زيادة بنسبة 6.6% في مناولة الحاويات في عام 2020، ليصل إجمالي الحاويات إلى 2.153.963 حاوية قياسية مقابل 2.020.683 حاوية قياسية في عام 2019، كما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 16% في عدد الحاويات المستوردة مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للبضائع السائبة والعامة، فقد سجل الميناء زيادة بنسبة 12.4% في عام 2020، حيث وصل إلى 3.329.380 طناً مقابل 2.962.867 طناً في عام 2019.

ويستمر الأداء الجيد للميناء بشكل استثنائي في عام 2021، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته بشكل كبير، ليحتل المرتبة الأولى في النمو على مستوى الموانئ في المنطقة خلال الربع الأول، حيث وصل عدد الحاويات المناولة إلى 693.700 حاوية قياسية، بزيادة 44.2% من 481.100 حاوية قياسية مسجلة في الربع الأول من عام 2020.

وقد حقق الميناء رقماً قياسياً آخر فيما يتعلق بالحجم الشهري للبضائع السائبة، من خلال مناولة أكثر من 600 ألف طن في أبريل 2021.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
02:11 PM

ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً

وفق تقرير "لويدز ليست".. رغم تحديات جائحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,084

صُنّفَ ميناء الملك عبدالله، ضمن أفضل 100 ميناء للحاويات في العالم، وفقاً لنسخة 2021 من تقرير "لويدز ليست" السنوي لأفضل 100 ميناء في العالم الذي نُشر مؤخراً.

وقد أسهم الأداء القوي الذي أظهره الميناء في عام 2020، على الرغم من التحديات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تقدم ترتيبه بثلاثة مراكز للوصول إلى المركز 84، وبالتالي ترسيخ مكانته في القائمة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو: البنية التحتية المتطورة والعمليات التشغيلية الفعالة التي يتميز بها الميناء أسهمت في نموه ومرونته في مختلف التصنيفات العالمية، وهذا التحسن الملحوظ في تصنيف ميناء الملك عبدالله في القائمة العالمية يعكس مدى كفاءة البنية التحتية للميناء والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى استراتيجية التجاوب السريع والفعال للتخفيف من تأثير الجائحة العالمي.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز كتتويج للجهود المقدرة والمبذولة من قِبل إدارة ميناء الملك عبدالله ليصبح الميناء الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة استيعاب 25 مليون حاوية قياسية في العام.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله سجل زيادة بنسبة 6.6% في مناولة الحاويات في عام 2020، ليصل إجمالي الحاويات إلى 2.153.963 حاوية قياسية مقابل 2.020.683 حاوية قياسية في عام 2019، كما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 16% في عدد الحاويات المستوردة مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للبضائع السائبة والعامة، فقد سجل الميناء زيادة بنسبة 12.4% في عام 2020، حيث وصل إلى 3.329.380 طناً مقابل 2.962.867 طناً في عام 2019.

ويستمر الأداء الجيد للميناء بشكل استثنائي في عام 2021، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته بشكل كبير، ليحتل المرتبة الأولى في النمو على مستوى الموانئ في المنطقة خلال الربع الأول، حيث وصل عدد الحاويات المناولة إلى 693.700 حاوية قياسية، بزيادة 44.2% من 481.100 حاوية قياسية مسجلة في الربع الأول من عام 2020.

وقد حقق الميناء رقماً قياسياً آخر فيما يتعلق بالحجم الشهري للبضائع السائبة، من خلال مناولة أكثر من 600 ألف طن في أبريل 2021.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة