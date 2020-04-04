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هنا علامات على تباطؤ انتشار الفيروس.. مؤشرات إيجابية من هذه الدولة

استقرّت الزيادة اليومية فيها عند 5% بعد أن كانت قبل أسبوعين 30%

أعطت أستراليا، اليوم السبت، مؤشرات أكبر على استقرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصًا.

ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند نحو 5 في المئة في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30 في المئة.

وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.

ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ بحسب "روسيا اليوم".

وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل الآن حد المليون على مستوى العالم، إضافة إلى حوالي 60 ألف حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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هنا علامات على تباطؤ انتشار الفيروس.. مؤشرات إيجابية من هذه الدولة
سبق

أعطت أستراليا، اليوم السبت، مؤشرات أكبر على استقرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصًا.

ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند نحو 5 في المئة في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30 في المئة.

وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.

ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ بحسب "روسيا اليوم".

وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل الآن حد المليون على مستوى العالم، إضافة إلى حوالي 60 ألف حالة وفاة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:03 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:34 PM

هنا علامات على تباطؤ انتشار الفيروس.. مؤشرات إيجابية من هذه الدولة

استقرّت الزيادة اليومية فيها عند 5% بعد أن كانت قبل أسبوعين 30%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,558

أعطت أستراليا، اليوم السبت، مؤشرات أكبر على استقرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصًا.

ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند نحو 5 في المئة في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30 في المئة.

وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.

ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ بحسب "روسيا اليوم".

وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل الآن حد المليون على مستوى العالم، إضافة إلى حوالي 60 ألف حالة وفاة.

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