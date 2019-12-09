بعد تغيبه 10 أيام.. أحد قراء "سبق" يعثر على "المقاطي" مفقود الشرائع

وجده في ساحة وقف الملك عبدالعزيز ووالده قدم شكره له وللصحيفة

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود "المقاطي" بعدما نشرت عنه تقريراً بعنوان "يعاني انفصاماً وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة".

وقال والد المفقود سعود المقاطي، البالغ من العمر 40 عاماً وفقد منذ 10 أيام، إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص يدّعي أنه تعرف على مفقودهم في ساحة أبراج وقف الملك عبدالعزيز بالمنطقة المركزية بالقرب من المسجد الحرام، وذلك بعد مشاهدته للخبر في صفحات "سبق"، وبعد ذلك اتجهوا لتسلّم المفقود، والحمد لله إنه بصحة جيدة.

وقدم والد المفقود شكره للمواطن الذي عثر عليه، كما توجه بالشكر الجزيل لـ"سبق" بعدما ساهمت -بعد توفيق الله- في الوصول إليه، بعد غياب قارب 10 أيام.