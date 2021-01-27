نائب أمير الرياض يزور "الدرعية" ويستمع لمطالب أهاليها

ناقش احتياجاتهم وأولوياتهم وتطلعاتهم للمحافظة

زار اليوم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، محافظة الدرعية، وكان في استقباله لدى وصوله الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وعدد من مسؤولي المحافظة.

والتقى نائب أمير الرياض أهالي الدرعية، وناقش معهم الأولويات وتطلعات الأهالي للمحافظة، إلى جانب مطالبهم واحتياجاتهم.

وأُقيم حفل خطابي بتلك المناسبة، بُدئ بالقرآن الكريم، قبل أن يلقي سعد بن عبدالعزيز العثمان كلمة الأهالي، رحب في مستهلها بنائب أمير الرياض في محافظة الدرعية، وتطرق إلى الدعوة التي أطلقها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب في الدرعية، التي لا يزال الجميع يتفيأ ظلالها.

وأشاد "العثمان" بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بالمحافظة، وكان آخر ذلك إطلاق بوابة الدرعية. معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض ونائبه ومحافظ الدرعية على المتابعة المباشرة للمحافظة ونموها وازدهارها، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ البلاد وقيادتها، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها.