عبدالله الجوعي شبابياً لثلاثة مواسم قادمة

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رسمياً توقيعه عقداً احترافياً مع اللاعب عبدالله الجوعي لمدة ثلاثة مواسم قادماً من التعاون في صفقة انتقال حر تبدأ من صيف الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد دخول الجوعي الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق والتي تتيح للاعب التعاقد مع أي ناد دون الرجوع لإدارة التعاون.

بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع الفريق، كما قدمت شكرها لشركة قول دار الرياضية ممثلة بالأستاذ أحمد الخميس على احترافية التعامل.

