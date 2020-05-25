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أسبوع على فقدان الطيار السعودي بالفلبين.. لا جديد

العثور على حقيبة الكابتن الفلبيني دون أي أثر للطائرة

تتواصل محاولات الوصول للطيار السعودي والكابتن المرافق له منذ أسبوع، بعد أن فُقدا الجمعة الماضية إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار "سان خوسيه" بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.

ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.

وقال أحد أقارب المفقود لـ"سبق": لا جديد حتى الساعة، على الرغم من الحصول على حقيبة الكابتن وبعض أغراضه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسبوع على فقدان الطيار السعودي بالفلبين.. لا جديد
سبق

تتواصل محاولات الوصول للطيار السعودي والكابتن المرافق له منذ أسبوع، بعد أن فُقدا الجمعة الماضية إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار "سان خوسيه" بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.

ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.

وقال أحد أقارب المفقود لـ"سبق": لا جديد حتى الساعة، على الرغم من الحصول على حقيبة الكابتن وبعض أغراضه.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
04:54 PM

أسبوع على فقدان الطيار السعودي بالفلبين.. لا جديد

العثور على حقيبة الكابتن الفلبيني دون أي أثر للطائرة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
3,976

تتواصل محاولات الوصول للطيار السعودي والكابتن المرافق له منذ أسبوع، بعد أن فُقدا الجمعة الماضية إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار "سان خوسيه" بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.

ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.

وقال أحد أقارب المفقود لـ"سبق": لا جديد حتى الساعة، على الرغم من الحصول على حقيبة الكابتن وبعض أغراضه.

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