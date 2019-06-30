النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تشدد على أن تحقيق الأمن والسلام في العالم يتطلب منع انتشار الأسلحة النووية

زيارة ولي العهد لمتحف هيروشيما تعزز مبادئ السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره، لا يمكن في وجود مثل هذه الأسلحة.

وزار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متحف هيروشيما التذكاري للسلام، اليوم الأحد، وذلك على هامش ترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وتعرضت هروشيما لقصف ذرّي إلى جانب "ناجازاكي" في هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945. وتعزز الزيارة توجهات المملكة الرافضة لانتشار الأسلحة النووية، وخطرها على الاستقرار الدولي.

وتؤكد المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، تهدف إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي.

وصادقت 189 دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، يوم 29 مايو 2010، على اتفاق ينص على نزع السلاح، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لكن هذه المبادرة لم تطبق حتى اليوم. وعلى الرغم من دلالات كثيرة على امتلاكها سلاحاً نووياً، تواصل إسرائيل نفيها في الفضاء الرسمي وجوده لديها.

وترى المملكة بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر.

وتؤكد أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية)، هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد أن مقاصد وأهداف هذه المعاهدة، لن تتحقق من دون تحقيق عالمية المعاهدة، وذلك من خلال انضمام الدول غير الأطراف إليها، كدول غير نووية ودون أي تأخير.

وحثت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، وذلك تعزيزًا للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع، وترى الرياض أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعد من أهم أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت المملكة دعت إلى الضغط على إسرائيل، لكونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وطالبت بأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي: 487 و689.

وأعربت المملكة عن القلق إزاء ما يُشكله مفاعل "بوشهر" الإيراني الواقع على بعد لا يزيد على 200 كلم من سواحل الخليج العربي من أخطار، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، ما يجعل من أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه.

وترحب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمقرر 73 - 546 الخاص بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقاً لترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة، وعلى أن يتخذ المؤتمر قراراته بتوافق الآراء.

وتؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية، بوصفها مصدر طاقة صديقًا للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية، على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تشدد على أن تحقيق الأمن والسلام في العالم يتطلب منع انتشار الأسلحة النووية
سبق

تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره، لا يمكن في وجود مثل هذه الأسلحة.

وزار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متحف هيروشيما التذكاري للسلام، اليوم الأحد، وذلك على هامش ترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وتعرضت هروشيما لقصف ذرّي إلى جانب "ناجازاكي" في هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945. وتعزز الزيارة توجهات المملكة الرافضة لانتشار الأسلحة النووية، وخطرها على الاستقرار الدولي.

وتؤكد المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، تهدف إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي.

وصادقت 189 دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، يوم 29 مايو 2010، على اتفاق ينص على نزع السلاح، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لكن هذه المبادرة لم تطبق حتى اليوم. وعلى الرغم من دلالات كثيرة على امتلاكها سلاحاً نووياً، تواصل إسرائيل نفيها في الفضاء الرسمي وجوده لديها.

وترى المملكة بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر.

وتؤكد أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية)، هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد أن مقاصد وأهداف هذه المعاهدة، لن تتحقق من دون تحقيق عالمية المعاهدة، وذلك من خلال انضمام الدول غير الأطراف إليها، كدول غير نووية ودون أي تأخير.

وحثت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، وذلك تعزيزًا للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع، وترى الرياض أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعد من أهم أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت المملكة دعت إلى الضغط على إسرائيل، لكونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وطالبت بأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي: 487 و689.

وأعربت المملكة عن القلق إزاء ما يُشكله مفاعل "بوشهر" الإيراني الواقع على بعد لا يزيد على 200 كلم من سواحل الخليج العربي من أخطار، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، ما يجعل من أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه.

وترحب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمقرر 73 - 546 الخاص بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقاً لترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة، وعلى أن يتخذ المؤتمر قراراته بتوافق الآراء.

وتؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية، بوصفها مصدر طاقة صديقًا للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية، على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:51 PM

المملكة تشدد على أن تحقيق الأمن والسلام في العالم يتطلب منع انتشار الأسلحة النووية

زيارة ولي العهد لمتحف هيروشيما تعزز مبادئ السعودية

A A A
حامد العلي - الرياض
1
934

تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره، لا يمكن في وجود مثل هذه الأسلحة.

وزار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متحف هيروشيما التذكاري للسلام، اليوم الأحد، وذلك على هامش ترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وتعرضت هروشيما لقصف ذرّي إلى جانب "ناجازاكي" في هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945. وتعزز الزيارة توجهات المملكة الرافضة لانتشار الأسلحة النووية، وخطرها على الاستقرار الدولي.

وتؤكد المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، تهدف إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي.

وصادقت 189 دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، يوم 29 مايو 2010، على اتفاق ينص على نزع السلاح، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لكن هذه المبادرة لم تطبق حتى اليوم. وعلى الرغم من دلالات كثيرة على امتلاكها سلاحاً نووياً، تواصل إسرائيل نفيها في الفضاء الرسمي وجوده لديها.

وترى المملكة بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر.

وتؤكد أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية)، هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد أن مقاصد وأهداف هذه المعاهدة، لن تتحقق من دون تحقيق عالمية المعاهدة، وذلك من خلال انضمام الدول غير الأطراف إليها، كدول غير نووية ودون أي تأخير.

وحثت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، وذلك تعزيزًا للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع، وترى الرياض أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعد من أهم أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت المملكة دعت إلى الضغط على إسرائيل، لكونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وطالبت بأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي: 487 و689.

وأعربت المملكة عن القلق إزاء ما يُشكله مفاعل "بوشهر" الإيراني الواقع على بعد لا يزيد على 200 كلم من سواحل الخليج العربي من أخطار، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، ما يجعل من أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه.

وترحب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمقرر 73 - 546 الخاص بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقاً لترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة، وعلى أن يتخذ المؤتمر قراراته بتوافق الآراء.

وتؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية، بوصفها مصدر طاقة صديقًا للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية، على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,409
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,243
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,749
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,166

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة