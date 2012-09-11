اتفاقية تعاون مع "إل 3 هاريس" في أنظمة "مشبّهات منظومات الطائرات العمودية"

وقّعتها AEC بلندن لتعزيز التوطين ضمن جهود بناء القدرات العسكرية والدفاعية

وقّعت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، اليوم، اتفاقية تعاون مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز" في مجال أنظمة المشبّهات لمنظومات الطائرات العمودية داخل المملكة العربية السعودية.

جرت مراسم التوقيع خلال مشاركة الشركة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2019)، الذي انطلقت فعالياته أمس في أرض المعارض "إكسيل" بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهد حفل التوقيع حضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد بن عقيل الخطيب؛ والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC عبدالعزيز الدعيلج؛ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أندرياس شوير؛ ورئيس التدريب العسكري بشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" ليني جينا.

وأكّد الدعيلج؛ أن الاتفاقية مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز" تأتي لتعزيز الاعتمادية بمجال أنظمة المشبّهات لمنظومات الطائرات العمودية في سياق جهودنا لبناء القدرات العسكرية والدفاعية.

وستتيح الاتفاقية لشركة الإلكترونيات المتقدمة الاستفادة من خبرة كبار قادة الصناعة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، بما في ذلك توطين 50 % من الإنفاق العسكري والأمني، وإيجاد فرص عمل جديدة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية إلى السوق السعودي.

وقال الدعيلج: إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" ملتزمة بالعمل معا لاستكشاف فرص التعاون الجديدة لنعزز إسهامنا في تطوير قطاع الصناعات العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدفاعية والعسكرية بالمملكة.

من جانبه، بيّن رئيس التدريب العسكري بشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز"، أنه من خلال الاتفاقية مع شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC نواصل توسيع علاقاتنا الإستراتيجية التي تمتد لأكثر من 9 سنوات في مجالات تقنيات التدريب، والمشبّهات المتقدمة لأسطول القوات المسلحة الملكية السعودية، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة الطيران والأداء التشغيلي، ورفع الكفاءة التشغيلية.

يُذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC تستعرض من خلال مشاركتها في الحدث الدولي، مجموعة متنوعة من منتجاتها؛ التي تشمل: "منتجات وحلول الإلكترونيات العسكرية ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR، الحرب الإلكترونية، إلكترونيات الطيران، وذلك تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية".

كما ستعرض خلال الحدث المختص بمجالات الدفاع والأمن الذي يستمر لأربعة أيام، مجموعةً من حلول الأمن السيبراني الرائدة؛ من بينها: مركز إدارة العمليات الأمنية (SOC)، وإدارة المعلومات الأمنية، والعمليات المتعلقة بإدارة أحداث الأمن السيبراني (SIEM)، وتقنيات إدارة الأساطيل العسكري المتقدمة "مدار"، الأنظمة المضادة لطائرات الدرونز، ونظام المراقبة الجوية AOS، كما ستسلط الضوء على قدراتها العالية في قطاعات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO، وصيانة إلكترونيات طائرات "تايفون".